Nulla è ancora ufficiale ma le sensazioni sono quelle di un consensuale addio tra le parti. Il tecnico è reduce dalla vittoria di campionato e Supercoppa della Provincia

C'è una nuova stagione da programmare per il Tropea che ha iniziato un percorso che dovrà portarlo a palcoscenici sempre più importanti. La recente stagione si è chiusa con la vittoria del campionato di Seconda Categoria che ha permesso, appunto, il salto al prossimo campionato di Prima Categoria con ambizioni sicuramente rilevanti.

Verso l'addio

Un'annata conclusa con la conquista del double (campionato e Supercoppa della Provincia) grazie anche alla guida di mister Giuseppe La Rosa che si è ufficialmente inserito nella lista degli allenatori più vincenti dell'ultimo ventennio calcistico tropeano. Dedizione e senso di appartenenza le sue armi principali che hanno permesso al gruppo di arrivare in vetta.

Proprio La Rosa, però, potrebbe non essere il timoniere del club nella prossima stagione. Secondo alcune fonti, infatti, sembrerebbero essersi separate le strade tra le parti. Nulla è ancora ufficiale, con lo stesso Tropea che non ha annunciato niente ma la sensazione è che si stia andando verso la via del cambiamento in panchina. Ovviamente presto fare dei nomi, anche perché non è neanche ufficiale il suo addio, ma il rapporto tra le parti è sempre più complicato.