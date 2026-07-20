È un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che si è abbattuto nelle ultime ore in casa Nuova Ada. Il club delle Preserre, impegnato nella pianificazione della nuova stagione di Prima Categoria per il secondo anno consecutivo, deve fare i conti con un improvviso quanto inatteso cambio di rotta in panchina.

Dopo un sereno confronto avvenuto nella mattinata odierna, la società e il tecnico Diego Surace hanno deciso di interrompere consensualmente il loro rapporto tecnico-sportivo.

La cronistoria fino al divorzio

Un retroscena che ha del clamoroso, considerando come si stava muovendo la società sul mercato. La dirigenza rossoblù, infatti, stava costruendo un organico altamente competitivo seguendo proprio le direttive e i desiderata tattici dell'ormai ex allenatore.

Arrivato nel dicembre 2025, a campionato in corso, Diego Surace ha guidato la squadra con grande professionalità fino a fine stagione. A maggio, al termine del campionato, c'è stato anche l'annuncio ufficiale del rinnovo e della prosecuzione del progetto tecnico, salvo poi la maturazione i valutazioni diverse che hanno portato al divorzio sportivo.

Caccia al nuovo profilo

Nonostante la conferma arrivata a fine campionato, le ultime riflessioni tra le parti hanno evidenziato visioni non più allineate, portando alla decisione di separarsi prima dell'inizio effettivo della preparazione estiva.

Per la Nuova Ada si apre ora una fase del tutto inaspettata: la dirigenza dovrà muoversi con rapidità sul mercato degli allenatori per individuare un profilo all'altezza, capace di ereditare la rosa in fase di costruzione e guidare le ambizioni del club nel prossimo campionato.