Il promettente classe 2006 si è formato nel settore giovanile del Catanzaro, poi le chiamate di Brindisi, Matera e Vigor Lamezia. Ora la nuova avventura: «Spero di ritagliarmi il maggior spazio possibile»

Decisamente non un buon inizio per l'Ags Soriano-Fabrizia che, al debutto della nuova stagione, nel campionato di Eccellenza, cade rovinosamente in casa contro lo Stilomonasterace per 1-3 e in doppia inferiorità numerica a causa delle espulsioni di Rodrigo e De Leonardis. Nessun allarmismo e nessun fascio alla testa, anche perché la stagione è ai suoi primissimi albori, ma qualcosina in settimana è destinata a cambiare soprattutto a livello di organico. In vista infatti un mini-cambiamento, con diverse partenze e nuovi arrivi.

Le parole di Puccio

A tal proposito, un nuovo volto è Matteo Puccio: ufficiale l'ingaggio del calciatore che, in realtà, ha già debuttato nella sfida casalinga. Si tratta di un promettente esterno destro difensivo, classe 2006, che va a garantire duttilità ed ecletticità tattica dal momento che può giocare sia come esterno di centrocampo che come centrale difensivo.

Il diciannovenne si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Catanzaro per poi farsi le ossa al Brindisi. In seguito ecco le chiamate di Matera e Vigor Lamezia, dove con quest'ultima ha vinto lo scorso campionato di Eccellenza.

Ecco le prime parole del giovane: «Ho trovato un buon ambiente dove poter lavorare bene. Dispiace aver esordito con un ko, ma da parte di tutti noi c’è tanta voglia di riscatto. Per quanto mi riguarda spero di ritagliarmi il maggior spazio possibile. Sono a disposizione del tecnico con entusiasmo e tanta voglia di far bene».