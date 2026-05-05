Tanti e importanti i risultati raggiunti dai ragazzi dell’Istituto omnicomprensivo “Bruno Vinci” nell’ambito delle competizioni regionali. Dalla dama al biliardo sportivo, diverse le discipline in cui sono stati protagonisti

Un anno di traguardi sportivi per l’Istituto omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera, con importanti risultati conquistati in numerose discipline. In particolare, gli studenti nicoteresi hanno brillato nelle competizioni regionali dei Giochi della Gioventù. Nella pallavolo, hanno conquistato il primo posto assoluto alle finali regionali qualificandosi così alle finali nazionali che si terranno a Roma. Terzo posto poi, sempre a livello regionale, nella categoria Allieve.

I ragazzi dell’Istituto di Nicotera si sono distinti anche nel badminton, portando a casa risultati di grande valore: Secondo posto nel singolare maschile; Secondo posto nel doppio misto; Terzo posto nel singolare femminile. Una disciplina in crescita che, grazie all’impegno degli atleti e alla guida attenta dei docenti, sta regalando soddisfazioni sempre maggiori.

La scuola ha preso parte anche alle finali regionali di dama, ottenendo risultati di rilievo e confermando la capacità degli studenti di eccellere non solo negli sport fisici, ma anche in quelli di strategia e concentrazione.

Nelle finali regionali di biliardo sportivo, gli studenti dell’Istituto hanno poi raggiunto un prestigioso secondo posto, dimostrando maturità tecnica e grande capacità di gestione emotiva in una disciplina che richiede precisione e sangue freddo.

Un altro risultato di grande prestigio arriva dal bowling: la scuola ha ottenuto la qualificazione alle finali nazionali, che si svolgeranno in Basilicata dal 14 al 16 maggio. Un traguardo che conferma la versatilità e la preparazione degli studenti in discipline diverse e complementari.

Ad accompagnare i ragazzi durante tutto il percorso di preparazione e nella partecipazione alle prestigiose gare, i docenti Luciano Lapa ed Elena Lazzaro. Ogni loro iniziativa è stata sostenuta dalla dirigente scolastica Marisa Piro, nel solco di una scuola che investe nei giovani e crede nel valore formativo dello sport.