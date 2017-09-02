Promossa dall’amministrazione comunale, ha registrato la presenza di diversi atleti e grande partecipazione popolare. In serata il culmine dell’iniziativa con la consegna del “Premio sportivo dell’anno” alla Tonno Callipo Calabria

Una giornata all’insegna dei sani principi di aggregazione e dei valori dello sport che ha avuto il suo culmine con la consegna del “Premio sportivo dell’anno”. L’ha promossa, nell’ambito delle iniziative culturali del cartellone estivo, l’amministrazione comunale di Stefanaconi con l’intento di promuovere la pratica sportiva nelle giovani generazioni, e non solo.

“La giornata dello sport” ha registrato così la partecipazione di diverse società e gruppi sportivi coinvolti dall’amministrazione comunali e impegnati in varie discipline: dal ciclismo alla corsa, dal tennistavolo alla pallavolo. Culmine dell’iniziativa il convegno sull’importanza sociale dello sport in conclusione del quale si è tenuta la consegna del premio conferito quest’anno alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Buona anche la partecipazione popolare alle iniziative messe in piedi dall’organizzazione, coordinata, oltre che dal sindaco Salvatore Solano e dai componenti del gruppo di maggioranza “Siamo Stefanaconi”, dall’assessore allo Sport Emanuele Franzè.

Si è partiti in mattinata con i tornei di calciobalilla e tennistavolo, svoltisi in piazza della Vittoria, per proseguire nel pomeriggio con un partecipato giro ciclistico, che ha registrato la presenza dei gruppi Bicinsieme Stefanaconi e Bicinsieme paesaggi in movimento di San Costantino Calabro, e con una gara podistica per le vie del paese sotto l’occhio attento della PromoArena, associazione di Protezione civile, alla presenza della società Atletica San Costantino.

Un programma ricco ed intenso che è culminato, come detto, nel tardo pomeriggio con il convegno “Lo Sport come strumento di crescita sociale” che ha visto la partecipazione numerosa della comunità stefanaconese e al quale ha partecipato, in qualità di ospite d’onore, il presidente della Tonno Callipo Calabria Pippo Callipo, accompagnato dal supervisore generale Michele Ferraro e dal direttore sportivo Chico Prestinenzi. L’iniziativa, moderata dal giornalista di LaC Tv Alessio Bompasso, si è arricchita, peraltro, della presenza di altri illustri relatori: dal membro della Giunta Coni e presidente Fitet Calabria, Giuseppe Petralia, dal consigliere regionale della Fipav Calabria, Giovanni Guida, dall’ex atleta della Volley Tonno Callipo, ed attuale terzo allenatore della nazionale maggiore di pallavolo maschile, Giacomo Tomasello.

Presente, oltre al sindaco Salvatore Solano, l’assessore allo Sport Emanuele Franzè. Tra il pubblico hanno preso posto poi gli atleti e lo staff tecnico della prima squadra della Tonno Callipo guidata dal tecnico Lorenzo Tubertini. Al termine del convegno, quindi, il conferimento del “Premio Sportivo dell’anno consegnato dal sindaco Salvatore Solano, congiuntamente al presidente Pippo Callipo e al capitano giallorosso Manuel Coscione.

A seguire, a catturare l’attenzione è stata la disciplina del tennistavolo con l’esibizione, curata dalla società Tennistavolo Piscopio di Antonio Carnovale, delle giovanissime pongiste azzurre Chiara Conidi e Miriam Carnovale. Ancora, a tarda sera le finali del consueto torneo estivo di calcio a 5 e la relativa premiazione avvenuta alla presenza di numerosissimi spettatori. Un’iniziativa certamente riuscita che non ha mancato di registrare numerosi consensi e che sarà certamente replicata in futuro.

