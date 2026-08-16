In occasione della Giornata Internazionale della Gioventù, la città di Parghelia ha fatto da cornice a "Giovani Attori di Cambiamento", l'iniziativa promossa da Aicem Calabria in partnership con Opes e Aicem Italia. L'evento si inserisce nel quadro del progetto europeo Civic Lab, finanziato dal programma Erasmus+ e focalizzato sulla promozione della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni.

La giornata ha visto i ragazzi impegnati in un laboratorio di confronto per analizzare criticità, bisogni e opportunità del territorio calabrese, definendo le soluzioni pratiche che i giovani stessi possono mettere in campo. Il percorso formativo proseguirà nei prossimi mesi e culminerà in un viaggio di studio a Bruxelles, dove i partecipanti si confronteranno direttamente con i rappresentanti delle istituzioni europee.

Sport, Inclusione e il Torneo "Costa delle I-Dee"

A fare da pendant al momento di analisi teorica è stata la tappa conclusiva della terza edizione del Torneo di Futsal Femminile itinerante "Costa delle I-Dee". Organizzato da Aicem Calabria APS, il torneo ha impiegato la dimensione sportiva come strumento di promozione sociale su temi chiave: Valorizzazione del ruolo femminile nello sport di squadra; inclusione e socialità; integrazione e cooperazione tra le atlete del territorio; connessione diretta tra pratica sportiva e senso di comunità.

Il ringraziamento delle associazioni

All'evento ha presenziato anche l'Amministrazione comunale di Parghelia, rimarcando una sinergia ormai consolidata. I volontari di Aicem Calabria hanno espresso viva soddisfazione: «Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale che da tre anni accoglie e ospita le nostre attività. L’appuntamento del 12 agosto s'inserisce in un percorso in cui sempre più persone scelgono di partecipare e contribuire con le proprie idee. La valorizzazione del territorio passa dalle azioni concrete che ciascuno di noi compie ogni giorno».