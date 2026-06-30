La Perla del Tirreno è stata tappa della manifestazione dedicata ad appassionati e famiglie. Vittoria dell’Aeronautica Militare nella regata offshore, successo per il Villaggio della Vela allestito sul lungomare sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola

Si è conclusa a Tropea la tappa calabrese del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia a Vela organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare Italiana e SSI Sport & Events. Quattro giorni, dal 25 al 28 giugno, che hanno portato nella città tirrenica sport, incontri, attività per famiglie e momenti dedicati alla cultura del mare, con la partecipazione di equipaggi italiani e internazionali.

Per la prima volta il circuito ha fatto tappa a Tropea, scelta come scenario per una frazione che ha unito competizione velica e promozione del territorio. Il porto, il paesaggio e il legame storico della città con il mare hanno accompagnato una manifestazione nata per raccontare le coste italiane attraverso lo sport e i valori legati alla navigazione.

«Con il Marina Militare Nastro Rosa Tour da sei anni, insieme ai territori, raccontiamo le bellezze che l'Italia ci consente di vivere – ha spiegato Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A. –. È un format tutto italiano, che la Difesa promuove per far scoprire al grande pubblico questo sport meraviglioso che insegna a vivere il mare con rispetto e cura, aiuta a crescere e trasmette quegli stessi valori che sono distintivi delle Forze Armate».

Andreoli ha sottolineato anche il valore della manifestazione come strumento di divulgazione: «Con queste iniziative promuoviamo quella cultura della Difesa che va al di là degli aspetti più squisitamente militari. In questo contesto, Tropea si conferma cittadina straordinaria, che ha risposto con entusiasmo e partecipazione incredibili al nostro invito. L’idea, per il prossimo anno, è far vivere la manifestazione anche all'interno del paese, d'accordo con Regione e Comune».

La Calabria è stata protagonista anche grazie alla collaborazione con “Calabria Straordinaria”, partner di tappa dell’evento, e alla sinergia tra Regione, Comune di Tropea, Marina Militare e Difesa Servizi.

Sul fronte agonistico, la quinta frazione offshore del Tour ha visto il successo del team dell’Aeronautica Militare, capace di conquistare il primo posto dopo un percorso impegnativo tra Sicilia e Calabria. A bordo Giovanni Bannetta e Niccolò Bertola hanno preceduto il team della Guardia di Finanza, composto da Marco Gallo e Fabio Montefusco, mentre al terzo posto si è classificato il Flushing Sailing Club, equipaggio britannico formato da Nuala Sellwood e Patrick Moriarty.

«È stata una tappa molto complessa, caratterizzata da venti deboli e instabili e dal difficile passaggio dello Stretto di Messina – hanno raccontato i vincitori dell’Aeronautica Militare –. Siamo però riusciti a restare concentrati e reattivi con ogni cambiamento delle condizioni e mantenere il comando della regata».

Una vittoria costruita anche sull’intesa dell’equipaggio: «Il nostro vero punto di forza è l’affiatamento del team. Navighiamo insieme da vent’anni e condividiamo un’amicizia che va oltre la vela. Dopo oltre 50 ore in mare, è proprio la sintonia tra noi ad aver fatto la differenza e averci permesso di vincere anche questa tappa importante del Marina Militare Nastro Rosa Tour».

A fare da punto di incontro tra atleti, istituzioni e cittadini è stato il Villaggio della Vela, allestito sul lungomare sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola. Spazi dedicati alle squadre, alle aziende e agli enti coinvolti hanno accompagnato attività divulgative, appuntamenti per famiglie e iniziative aperte al pubblico.

Grande attenzione è stata riservata al progetto “Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, che ha portato a Tropea momenti di orientamento, incontri sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino. Tra le esperienze proposte anche la visita al Faro di Capo Vaticano, attività con la realtà virtuale dedicate ai mezzi della Guardia Costiera e della Marina, il simulatore di vela Optimist e un laboratorio sui nodi marinareschi.

Il programma ha coinvolto anche i più piccoli con l’appuntamento musicale dedicato alle favole di Esopo, curato da Veronica Maya, e ha accompagnato la giornata conclusiva con il talk “Calabria in crescita grazie a turismo ed export - le eccellenze del territorio si raccontano”.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Luca Andreoli, il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, l’assessore regionale al turismo, lavoro e sviluppo economico Giovanni Calabrese, il presidente dell’Associazione Albergatori di Tropea Massimo Vasinton e il presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea IGP Calabria Giuseppe Laria.

«La crescita del Pil della Calabria dell’1,1% nel 2025, la più alta in Italia e superiore alla media nazionale, è il risultato delle politiche messe in campo dal Governo regionale a sostegno delle imprese, dell’occupazione e del turismo – ha dichiarato Giovanni Calabrese –. In questo percorso di crescita, eventi come il Marina Militare Nastro Rosa Tour rappresentano un’importante vetrina per promuovere il territorio e valorizzare le eccellenze calabresi, rafforzando l’immagine della regione in Italia e all’estero».

Il sindaco Giovanni Macrì ha parlato di una manifestazione capace di rafforzare il ruolo della città nel panorama turistico e sportivo: «Siamo stati orgogliosi di poter condividere con partner istituzionali così importanti quattro giorni di sport e mare che hanno visto la partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano con 10 equipaggi composti da atleti olimpici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale».

Per Macrì, l’appuntamento ha rappresentato «una vetrina preziosa per rafforzare l’immagine e la percezione non solo di Tropea come destinazione turistica e in grado di ospitare grandi eventi sportivi, ma dell’intera Calabria». Il primo cittadino ha quindi ribadito la disponibilità della città a ospitare nuovamente il Tour: «Riteniamo di essere nelle condizioni di candidarci ad ospitare anche la prossima edizione, impegnandoci insieme a tutti gli altri co-organizzatori a renderla sempre migliore».

Durante la permanenza a Tropea, anche Rai Radio ha seguito l’evento con i collegamenti in diretta di Isoradio, raccontando protagonisti, territori ed emozioni della manifestazione. «La collaborazione con Marina Militare e Difesa Servizi conferma l’impegno di Rai Radio nel valorizzare il territorio, il mare, lo sport e le eccellenze del Paese attraverso un racconto vicino alle persone e alle comunità locali – ha dichiarato il direttore Marco Caputo –. Con la tappa di Tropea, Rai Radio ha raccontato il Marina Militare Nastro Rosa Tour con informazione, approfondimenti, musica e interviste, portando agli ascoltatori storie, valori ed emozioni di questo importante evento».