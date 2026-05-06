Martedì pomeriggio di calcio e puro divertimento per i Pulcini Figc di scuola Bulldog. Nel match contro la Vibo Academy, infatti, i giovani campioni hanno dimostrato cuore, tecnica e un immenso spirito di squadra.

Il racconto del match

I Buldoghini hanno tenuto saldamente in mano il pallino del gioco dal primo all'ultimo minuto. Una prestazione corale impeccabile che si riflette nel risultato finale: tre tempi su quattro vinti e uno pareggiato. Questa vittoria non è solo un risultato, ma il frutto del lavoro costante svolto con gli istruttori nero-arancio, tra cui mister Lorenzo Muscaglione e il preparatore atletico Danilo Ambrosio.

Menzione d'onore anche per Giuseppe Trimelliti, giovane capitano della squadra. Nonostante l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, Trimelliti è stato presente in panchina per sostenere i suoi compagni. In ogni caso, questo successo spalanca le porte della finalissima per il titolo provinciale categoria Pulcini Figc. L'ultimo atto è in programma giovedì, allo stadio Marzano di Vibo Marina, contro il Pizzo