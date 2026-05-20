Le Aquile volano nella finale playoff di Serie B per prima volta nella loro storia. I giallorossi perdono a Palermo ma passano lo stesso il turno grazie al 3 a 0 maturato in casa nella semifinale d’andata. La partita inizia malissimo per i giallorossi che prendono gol da Pohjanpalo dopo tre minuti. Poi una partita ruvida dove i giallorossi hanno anche delle occasioni per segnare ma non concretizzano. Rui Modesto nel finale fa impazzire il Barbera segnando il 2 a 0 ma il Catanzaro resiste e conquista la finale. Ora ci sarà il Monza da affrontare: gara 1 è in programma domenica sera al Ceravolo.

Primo tempo

1’- Il primo pallone lo tocca il Catanzaro.

3’- Il Palermo passa in vantaggio con il più classico dei gol. Punizione battuta dalla sinistra dai rosanero, Palumbo mette in mezzo e Pohjanpalo non sbaglia. Ma si attende il check del Var per la convalida.

5’ – L’arbitro indica il centro del campo: il gol è valido. Palermo 1, Catanzaro 0.

6’- Il Catanzaro risponde subito, prima con Pittarello che spara addoso a Joronen, poi con Iemmello che conclude di poco largo.

11’ – Di nuovo Catanzaro con Pontisso che conclude da fuori area, Joronen para ma non trattiene e la sfera arriva a Iemmello nettamente in posizione fuorigioco: la bandierina dell’assistente si alza.

29’ – Le squadre si riorganizzano dopo un inizio rocambolesco. Per il Palermo ci prova Ranocchia con una conclusione da fuori sugli sviluppi di un contropiede, ma il tiro è debole e centrale e Pigliacelli blocca.

45’- Tanti contrasti e una gomitata involontaria su Favasuli di Jhonsen: questo l’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Poi l’arbitro concede 6 minuti di recupero.

49’ – Calcio di punizione per i giallorossi battuto da Pontisso, la sfera vola alta.

45 + 6 – Fine primo tempo. Palermo 1, Catanzaro 0.

Secondo tempo

46’- Inizia il secondo tempo, batte il Palermo.

49’ – Palermo pericolosissimo con Palumbo che in area si coordina e in sforbiciata colpisce in pieno il palo.

52’ – Il Palermo ci crede, Ranocchia colpisce al volo dal limite ma trova un Pigliacelli prontissimo che devia in corner.

58’ – Ancora Palermo. Rui modesto ci prova di testa dal cuore dell’area, decisiva la deviazione di Brighenti che rallenta la sfera e facilita l’intervento di Pigliacelli.

59’ – È un assedio rosanero. Pohjanpalo serve Johnsen in area, il 7 controlla e conclude velocissimo ma Pigliacelli è reattivo e con il piede riesce a salvare il risultato.

63’ – Il primo squillo giallorosso della ripresa arriva con Di Francesco che fa il diavolo a quattro sulla sinistra, entra in area e conclude a giro verso il palo più lontano, ma Joronen si distende e riesce a deviare in corner.

75’ – Favasuli si divora un gol a porta spalancata. Il 27 del Catanzaro, servito da Di Francesco su un’azione di contropiede, entra in area ma sbaglia clamorosamente la conclusione.

82’ – Pontisso ci prova con la conclusione da fuori per gli ospiti ma la palla finisce larga.

83’ – Di Francesco sbaglia il passaggio finale per Pittarello in un due contro uno nell’area di rigore rosanero, Joronen riesce in qualche modo a intervenire.

88’ – Il Palermo segna il secondo gol. Cross di Ranocchia dalla sinistra e piattone al volo di Rui Modesto su cui Pigliacelli non può nulla. Palermo 2, Catanzaro 0.

90’ – Sei minuti di recupero.

90’ +2 – Rosso a Pierozzi del Palermo per un brutto intervento su Pittarello.

Il tabellino

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Peda (Magnani 16’), Ceccaroni (Corona 76’), Augello; Segre (Rui Modesto 50’), Ranocchia; Johnsen (Gyasi 75’), Le Douraon (Vasic 46’), Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione (Rispoli 77’), Pontisso, Alesi (Frosinini 77’); Liberali (Di Francesco 46’), Pittarello; Iemmello (Pompetti 61’). All. Aquilani