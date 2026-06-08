Il Catanzaro riparte da Ciro Polito. È questa l'indiscrezione che filtra nelle ore in cui il club giallorosso è impegnato a definire gli assetti della prossima stagione, dopo la conclusione di un'annata che ha confermato le ambizioni della società di Floriano Noto.

Nonostante le voci e gli interessamenti provenienti da altre piazze, il direttore sportivo sarebbe sempre più vicino alla permanenza in Calabria. Un segnale importante per il futuro del club, che punta a dare continuità al lavoro avviato negli ultimi due anni e a consolidare il percorso di crescita intrapreso in Serie B.

Polito rappresenta infatti uno dei punti di riferimento dell'area tecnica giallorossa. Sotto la sua gestione il Catanzaro ha rafforzato la propria identità, valorizzato giovani prospetti e costruito una rosa capace di recitare un ruolo da protagonista nel campionato cadetto.

La conferma del dirigente sarebbe accolta come una garanzia di stabilità e programmazione, elementi ritenuti fondamentali dalla proprietà per affrontare le prossime sfide sportive. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma il matrimonio tra Polito e il Catanzaro, a meno di clamorosi stravolgimenti, è destinato a proseguire.

Un tassello importante in vista della costruzione della squadra che affronterà la nuova stagione, con la società chiamata a definire anche le altre caselle dell'organigramma dopo il quasi certo addio del direttore generale Paolo Morganti.