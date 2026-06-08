Il classe 2007 è uno dei profili più seguiti dell’estate. I giallorossi non hanno fretta di cedere e valutano il gioiello a cifre importanti

Mattia Liberali è destinato a essere uno dei nomi più caldi dell’estate del Catanzaro. Dopo una stagione che ne ha certificato definitivamente il talento, il fantasista classe 2007 è finito nel mirino di diversi club, pronti a monitorare da vicino la sua situazione in vista dell’apertura del mercato.

Negli ultimi giorni si è aggiunta una pretendente di assoluto prestigio. Secondo le indiscrezioni provenienti dagli ambienti di mercato, infatti, anche la Juventus avrebbe acceso i riflettori sul giovane trequartista giallorosso, valutandone il profilo nell’ambito della propria strategia di investimento sui migliori talenti italiani emergenti. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma sembra che la società bianconera sia disposta a sborsare fino a 8 milioni di euro (valutato 10 dalla società giallorossa).

La Juventus non è però l’unica società ad aver messo Liberali nel mirino. Da settimane il suo nome viene accostato anche al Palermo e al Sassuolo. I rosanero seguono con attenzione il talento giallorosso dopo la stagione disputata in Serie B e nei playoff, mentre il club emiliano viene indicato tra le società interessate anche in virtù del forte legame tecnico con Alberto Aquilani (che a breve dovrebbe essere ufficializzato sulla panchina neroverde ndr.), allenatore che più di tutti ne ha favorito la crescita nell'ultima annata.

Sul giocatore, inoltre, restano vive le attenzioni di altre società che hanno apprezzato il suo rendimento tra campionato e playoff. Il Catanzaro, dal canto suo, si trova in una posizione di assoluta tranquillità. Liberali è legato al club da un contratto di lunga durata e la società di Floriano Noto non ha alcuna necessità di privarsene nell’immediato.

A pesare nelle valutazioni c’è anche l’accordo stipulato al momento dell’acquisto dal Milan, che conserva una significativa percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Un elemento che spinge il Catanzaro a valutare il proprio gioiello su cifre particolarmente elevate, nell’ordine di diversi milioni di euro.

La sensazione è che il futuro di Liberali sarà uno dei temi centrali dell’estate giallorossa. Oggi l’ipotesi più concreta resta quella della permanenza almeno all’inizio della prossima stagione, ma l’interesse crescente di club importanti potrebbe presto cambiare gli scenari. Intanto il Catanzaro si gode il suo talento più prezioso, consapevole che attorno al classe 2007 il mercato sta iniziando a muoversi davvero.