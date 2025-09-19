Il Tennis Club Rombiolo ha ottenuto due importanti traguardi: la promozione in Serie D2 e la qualificazione al Master Nazionale della Coppa Italia Tennis TPRA.

Il sogno della D2 era nell’aria da 2 anni e alla fine il club è riuscito a centrare l’obiettivo. La squadra ha chiuso a punteggio pieno il proprio girone provinciale di D3, imponendosi infine nei playoff promozione contro il TPC San Paolo/A di Rossano.

«È un successo che ci ripaga di tanti sacrifici. Abbiamo costruito un gruppo unito, che gioca con il cuore e che ama questo sport», ha dichiarato il presidente e giocatore Michele Arena.

Parallelamente, il club ha conquistato anche l’accesso al Master Nazionale della Coppa Italia Tennis TPRA, circuito amatoriale promosso dalla FITP. Dopo i risultati ottenuti nelle fasi provinciali e regionali, il Tennis Club Rombiolo rappresenterà la Calabria nella manifestazione in programma a Catania il 26, 27 e 28 settembre.

«La qualificazione al Master è motivo di grande orgoglio. Portare i colori di Rombiolo in un palcoscenico nazionale è un’emozione unica», ha commentato il capitano della squadra, Bruno Tettè.

Con la promozione in D2, il club dovrà affrontare un livello di gioco più alto, ma la dirigenza sottolinea la determinazione della squadra e l’importanza della qualificazione al Master come occasione di visibilità per il tennis calabrese: «Il successo del Tennis Club Rombiolo dimostra che anche nei piccoli centri si può fare sport di qualità, con passione, impegno e una visione a lungo termine».

Intanto, prosegue anche con l’attività giovanile e di base. La scuola tennis, diretta dal maestro Giuseppe Romeo, ripartirà con l’Open Day del 19 e 20 settembre.

Secondo quanto riferito dal direttivo, la scuola continua a crescere in termini di iscritti e punta a coniugare qualità dell’insegnamento e socializzazione. Oltre ai corsi, durante l’anno vengono organizzati tornei sociali, competizioni FITP, attività con le scuole nell’ambito del progetto Racchetta in classe e momenti di aggregazione con le famiglie.