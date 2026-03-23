Una domenica all'insegna del taekwondo a Catanzaro. Ieri, nel Palagallo, si è disputato il campionato regionale di taekwondo, insieme al torneo Master Talent organizzato dal Comitato regionale Fita Calabria. Una giornata di sport ma anche di socialità, dal momento che tale competizione ha richiamato atleti di diverse generazioni e che andavano dai 6 ai 75 anni. Ampio spazio è stato dato anche al parataekwondo, settore molto in crescita nel panorama regionale.

I medagliati

Alla competizione era presente anche il team vibonese Champions Taekwondo, guidato da Cristina Contartese. Anche qui ha confermato notevoli sviluppi inserendosi come realtà ormai solida nel panorama regionale. Tredici le medaglie complessive conquistate:

Medaglia d'oro per Ludovica Maria Di Renzo (U21) e Bryan Botta (categoria Children); quattro le medaglie d'argento che sono andate ad Antonella Mandaradoni (categoria Cadetti), Antonio Borzi (categoria Children), Michele Cosentino (categoria Kids) e Anastasia Mandaradoni (categoria Children); sette le medaglie di bronzo conquistate da Klara Marturano (categoria Cadetti), Giuseppe Messina (categoria Children), Mariangela Pata (categoria Children), Valentini Mandaradoni (Categoria Beginners), Antonietta Bonavena (categoria Children), Laura Campisi (categoria Children) e Gaia Forestieri (categoria Cadetti Pooms).

Non hanno conquistato medagglie ma hanno comunque fornito un'ottima prestazione i seguenti giovani atleti: Greco Samuele, Grillo Giuseppe, Taccone Gaetano, Mandaradoni Valentina e Cosentino Lorenzo.