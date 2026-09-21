Il nuovo itinerario unisce Drapia, Zaccanopoli e Zungri tra campagne, uliveti e luoghi di interesse storico. Segnaletica, QR code, punti di sosta e strutture per la ricarica delle e-bike rendono il tracciato fruibile tutto l’anno

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Circa 130 ciclisti provenienti da tutta la Calabria hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo percorso cicloturistico permanente “Bike Tour: dalla Costa degli Dei all’altopiano del Poro”. L’iniziativa si è svolta domenica 20 settembre e ha coinciso con la nona tappa di Onda Calabra.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito del programma “Bici in Comune” attraverso il partenariato tra i Comuni di Drapia, capofila, Zaccanopoli e Zungri.

Al centro dell’iniziativa c’è un itinerario ad anello di circa 32 chilometri, pensato per mettere in collegamento borghi, campagne e alcune delle aree più caratteristiche dell’altopiano del Poro. Il tracciato attraversa uliveti, pascoli e strade rurali, offrendo diversi punti panoramici sulla Costa degli Dei e su Tropea.

Lungo il percorso i ciclisti incontrano anche alcuni luoghi di interesse storico e culturale del territorio, tra cui il centro storico di Drapia, il Castello Galluppi, il Mulino Loiacono e gli insediamenti rupestri di Zungri. L’obiettivo è affiancare all’attività sportiva la conoscenza del patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico dell’area.

Il Bike Tour resterà fruibile durante tutto l’anno. Il percorso è stato infatti attrezzato e dotato di una segnaletica permanente, mentre attraverso i QR code sarà possibile orientarsi e ottenere informazioni sui diversi punti di interesse.

Il progetto prevede inoltre punti di sosta attrezzati, rastrelliere fotovoltaiche ed elettrificate per la ricarica delle e-bike, biciclette a pedalata assistita e strumenti digitali per la consultazione e la fruizione dell’itinerario.

La giornata inaugurale ha consentito ai partecipanti di attraversare antiche vie rurali, campagne e muretti in pietra, alternando il paesaggio agricolo agli affacci sul Tirreno. Una traccia registrata durante il percorso e pubblicata su Komoot, completa di fotografie e profilo altimetrico, raggiunge quota 620 metri.

Con l’apertura del Bike Tour, i tre Comuni puntano dunque a creare un’infrastruttura turistica permanente capace di mettere in rete i piccoli borghi, il patrimonio culturale e il paesaggio, utilizzando la bicicletta come strumento per conoscere e attraversare il territorio.