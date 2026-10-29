Ventisei punti nelle prime due gare e la voglia di confermarsi protagonista anche in Serie A3. Irene Botarelli ha iniziato la nuova stagione nel segno della continuità, confermando le qualità offensive che l’hanno resa una delle principali protagoniste della promozione della Tonno Callipo Vibo Valentia. L’opposto toscano, già decisiva nella scorsa annata con 464 punti realizzati, guarda ora ai prossimi impegni con la stessa determinazione, a partire dalla sfida di domenica contro il Giorgione.

La formazione veneta occupa attualmente l’ultimo posto in classifica insieme a Modena, ma Botarelli invita a non sottovalutare l’avversaria. La stagione è breve e ogni punto può rivelarsi determinante in vista della seconda fase del campionato.

Tonno Callipo, due vittorie e segnali di crescita

Il successo conquistato domenica scorsa a Verona ha confermato il buon avvio della squadra vibonese, capace di superare le difficoltà iniziali e di imporsi in trasferta con il bottino pieno. Per Botarelli si è trattato di «un successo significativo, sia a livello di classifica che di morale». L’opposto sottolinea il valore delle avversarie e l’importanza della prestazione offerta: «Verona è una squadra costruita bene e molto competitiva: vincere da 3 punti a casa loro manda certamente un bel messaggio al campionato e ancora di più a noi».

A fare la differenza, secondo la giocatrice, sono state soprattutto l’aggressività e la lucidità mostrate nei momenti chiave, nonostante una settimana complicata da acciacchi e influenze. «Siamo riuscite ad affrontare una partita fondamentale, con grande aggressività e lucidità mentale nel muro/difesa e contrattacco», afferma Botarelli, che vede nel risultato anche la conferma dei margini di crescita del gruppo.

Le prime due vittorie rispecchiano le ambizioni della vigilia, ma soprattutto raccontano una squadra in evoluzione. «Se nella prima ci siamo fatte scivolare qualche opportunità nella fase break, nell’ultima invece siamo state molto ciniche», spiega l’opposto. Un segnale positivo, perché dimostra la capacità di imparare dagli errori e tradurre il lavoro in palestra in miglioramenti sul campo.

«Un campionato livellato e particolarmente avvincente»

La nuova Serie A3 si sta rivelando una competizione equilibrata, nella quale le squadre hanno lavorato per rafforzare gli organici rispetto alla passata stagione. Botarelli evidenzia come il livello sia particolarmente alto: «Ormai è opinione comune che questo campionato sia molto livellato sulle caratteristiche fisiche e di gioco dell’alta fascia di campionato di B1 dell’anno scorso».

A rendere ancora più importante ogni risultato è la formula del torneo, caratterizzato da una regular season breve e da una seconda fase nella quale le squadre si porteranno dietro i punti conquistati. Per questo, sostiene la giocatrice, «è fondamentale da subito riuscire a fare più punti possibile» e adattarsi rapidamente alle caratteristiche delle avversarie.

Sul fronte interno, intanto, la Tonno Callipo sta trovando l’intesa tra le conferme e i nuovi innesti. Botarelli riconosce il lavoro della società nella costruzione del roster e sottolinea la rapidità con cui le nuove giocatrici si sono integrate nel gruppo e nei meccanismi richiesti dal coach Saja. «Questo ci porta ad avere un gran livello di gioco in allenamento, stimolante, competitivo nonché sereno e divertente», racconta.

Domenica arriva Giorgione: «Non dobbiamo guardare la classifica»

Il prossimo ostacolo sarà il Giorgione, ancora alla ricerca della prima vittoria. Un dato che, per Botarelli, non deve condizionare l’approccio alla partita. «Questa stagione è breve e non dobbiamo guardare troppo alla classifica ora come ora», avverte, descrivendo le venete come «una squadra molto competitiva, con grandi fisicità e un roster molto ben costruito».

La Tonno Callipo dovrà quindi evitare cali di concentrazione e riproporre l’atteggiamento mostrato a Verona. «Arriveranno a Vibo in cerca di punti e noi dovremo essere brave a mantenere la lucidità che abbiamo avuto con Verona, per interpretare al meglio la gara», afferma l’opposto. L’obiettivo sarà partire con aggressività e limitare fin dall’inizio i punti di forza delle avversarie, in una fase del campionato in cui ogni occasione può pesare sul percorso futuro.

Il pubblico del PalaMaiata per spingere la squadra

A sostenere la Tonno Callipo ci sarà anche il pubblico di casa. L’esordio al PalaMaiata ha regalato alla squadra una cornice di pubblico calorosa, che Botarelli ricorda con entusiasmo: «Vederlo così gremito alla prima di campionato ci ha riempito il cuore di gioia e ci ha fatto sentire il calore e l’affetto di tutta la città».

La speranza è che l’attenzione attorno alla squadra continui a crescere, accompagnando il percorso in Serie A3. «Contiamo di far crescere ancora di più l’attenzione verso il nostro campionato, fornendo prestazioni sempre più convincenti», conclude Botarelli, con l’obiettivo di vivere ancora le emozioni che «solo un palazzetto rumoroso e colorato come il PalaMaiata sa dare».