Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Al Palavalentia si è svolto il Torneo “Sakura cup” di Judo. Organizzato dalla Asd Scuola Marziale Vibonese e dal Comitato provinciale Csen Vibo Valentia, si è trattato della prima gara di Judo mai organizzata da una società vibonese. La risposta della Calabria non si è fatta attendere. Da Castrovillari a Reggio Calabria hanno partecipato quasi tutte le Società judoistiche calabresi. Presenti 160 Atleti tra i 6 e i 12 anni, con un entourage di tecnici, arbitri e famiglie che ha visto arrivare a Vibo Valentia oltre mille persone. [Continua in basso]
«Siamo contenti del risultato della manifestazione», commenta il presidente Roberto Bucca – perchè per amore dello sport e dei ragazzi abbiamo portato a termine un torneo che ha visto sul Tatami tutta la Calabria. I complimenti che ci sono giunti durante la manifestazione per l’organizzazione e l’impiantistica ci rendono orgogliosi ed è doveroso ringraziare la Callipo Sport che mantiene il livello del Palavalentia alto. A dimostrazione che Vibo Valentia ha le strutture e le potenzialità per non essere seconda a nessuno». «Senza sottovalutare il fatto che – aggiunge poi- a fine manifestazione tutte le famiglie si sono soffermate ad ammirare la bellezza della nostra città e della provincia, confermando che i grandi eventi di sport sono anche importanti per il tessuto economico e sociale del nostro territorio». Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo dell’assessore allo Sport, Michele Falduto.
La classifica società
1° Kodokan Cosenza
2° Sport Accademy Belvedere (CS)
3° Yamashita Reggio Calabria
4° Judo Brugellis Crotone
5° Accademia Arti Marziali Lamezia Terme (Catanzaro)