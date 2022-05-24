Il Palavalentia ha accolto oltre mille persone tra partecipanti, tecnici, arbitri e famiglie. La soddisfazione dei promotori: «Vibo ha strutture e potenzialità per realizzare grandi eventi»

Al Palavalentia si è svolto il Torneo “Sakura cup” di Judo. Organizzato dalla Asd Scuola Marziale Vibonese e dal Comitato provinciale Csen Vibo Valentia, si è trattato della prima gara di Judo mai organizzata da una società vibonese. La risposta della Calabria non si è fatta attendere. Da Castrovillari a Reggio Calabria hanno partecipato quasi tutte le Società judoistiche calabresi. Presenti 160 Atleti tra i 6 e i 12 anni, con un entourage di tecnici, arbitri e famiglie che ha visto arrivare a Vibo Valentia oltre mille persone. [Continua in basso]

«Siamo contenti del risultato della manifestazione», commenta il presidente Roberto Bucca – perchè per amore dello sport e dei ragazzi abbiamo portato a termine un torneo che ha visto sul Tatami tutta la Calabria. I complimenti che ci sono giunti durante la manifestazione per l’organizzazione e l’impiantistica ci rendono orgogliosi ed è doveroso ringraziare la Callipo Sport che mantiene il livello del Palavalentia alto. A dimostrazione che Vibo Valentia ha le strutture e le potenzialità per non essere seconda a nessuno». «Senza sottovalutare il fatto che – aggiunge poi- a fine manifestazione tutte le famiglie si sono soffermate ad ammirare la bellezza della nostra città e della provincia, confermando che i grandi eventi di sport sono anche importanti per il tessuto economico e sociale del nostro territorio». Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo dell’assessore allo Sport, Michele Falduto.

La classifica società

1° Kodokan Cosenza

2° Sport Accademy Belvedere (CS)

3° Yamashita Reggio Calabria

4° Judo Brugellis Crotone

5° Accademia Arti Marziali Lamezia Terme (Catanzaro)