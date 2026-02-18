Il campionato Juniores si avvia alle battute finali e, nel consueto martedì dedicato all'Under 19 si è conclusa (o quasi) la tredicesima giornata del girone E che comprende anche le tre vibonesi. Una sola giornata al termine della regular season e con i primi verdetti a galla.

Le partite

Il penultimo turno è stato fondamentale innanzitutto per capire quasi definitivamente le gerarchie di vetta, con un continuo duello tra Gioiese e Virtus Rosarno. Proprio questi ultimi, infatti, crollano in maniera eclatante nel derby contro i "cugini" della Rosarnese per 1-7. Un'affermazione pesante e, soprattutto, che testimonia il lavoro della Rosarnese che, ormai da anni, rientra le migliori società per valorizzazione dei ragazzi. Gara senza storia e decisa dalle doppiette di Alessi, Paladino e Pronesti e dal gol di Paredes che proiettano la squadra verso un terzo posto ma che, per potenziale, poteva esserci anche qualche punto in più.

Forse la vittoria più importate della stagione perché la Rosarnese, così facendo, potrebbe aver dato un assist gigantesco alla Gioiese, attualmente prima a più due sulla Virtus Rosarno, che domani sarà impegnata sul campo di un Pizzo ormai tranquillo e con i viola che in caso di vittoria festeggerebbero la vittoria del campionato con un turno di anticipo.

Successo esterno del Soriano Fabrizia che, in casa dei pari età della Palmese, impone un fragoroso 3-6 costituito dalla doppietta di Giurlanda e dalle reti di Turcaloro, Sibio, La Rocca e Nadile. Pari a reti bianche infine tra il fanalino di coda Melicucco e il Capo Vaticano, con i reggini che conquistano il loro primo punto del campionato nell'ultima gara casalinga.

I risultati

Melicucco-Capo Vaticano 0-0

Palmese-Soriano Fabrizia 3-6

Virtus Rosarno-Rosarnese 1-7

Pizzo-Gioiese giovedì

La classifica

Gioiese+ 33

Virtus Rosarno 31

Rosarnese 19

Pizzo* 18

Palmese 18

Soriano Fabrizia 16

Capo Vaticano 13

Melicucco 1