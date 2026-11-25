Come da tradizione, il martedì calcistico ha acceso i riflettori sul campionato Juniores regionale. Nel girone E, che coinvolge le compagini del comprensorio vibonese e della Piana, è andata in archivio la sesta giornata, portando il torneo a soli novanta minuti dal giro di boa. A un passo dal titolo virtuale di Campioni d'Inverno ci sono i giovani talenti della Virtus Rosarno, che pure rallentano la loro corsa impattando per 1-1 allo stadio "Giovanni Paolo II" nel sentitissimo derby contro i "cugini" della Rosarnese: per la capolista in gol Giofrè, per gli avversari Alessi. Un punto comunque prezioso per la formazione amaranto, che conserva intatte le tre lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici.

Lo Sporting Polistena spreca l'occasione a Rizziconi

A beneficiare del mezzo passo falso della capolista non riesce infatti lo Sporting Polistena, che fallisce l'aggancio alla vetta fermandosi sul 2-2 nella trasferta contro i pari età del Rizziconi. Ai ragazzi guidati da mister Davide Sorbara non bastano le firme di Auddino e Deleo per portare a casa l'intera posta in palio, lasciando così invariato il distacco dalla prima posizione.

Poker dell'Asd Pizzo nella stracittadina, rinviata la sfida in coda

In casa vibonese, l'attenzione principale era tutta rivolta al derby napitino tra Asd Pizzo e Città di Pizzo, una sfida a senso unico che ha visto la squadra di mister Federico Alessandria imporsi con un netto 4-0. A decidere la stracittadina sono state la doppietta di Gambardella e le reti di Lo Gatto e Ricciuto: un successo roboante che proietta l'Asd Pizzo al terzo posto solitario in classifica, in piena zona playoff. Non si è invece disputato lo scontro diretto tra le ultime due della graduatoria, Soriano Fabrizia e Melicucco, rinviato a causa dell'impegno in Coppa Italia Dilettanti della prima squadra vibonese.

I risultati

Asd Pizzo-Città di Pizzo 4-0

Rizziconi-Sporting Polistena 2-2

Rosarnese-Virtus Rosarno 1-1

Soriano Fabrizia-Melicucco rinviata

La classifica

Virtus Rosarno 16

Sporting Polistena 13

Asd Pizzo 12

Rosarnese 11

Rizziconi 8

Città di Pizzo 4

Soriano Fabrizia 1

Melicucco 0