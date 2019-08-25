Saranno 300 i partecipanti all’evento trekking che si snoda lungo 35 chilometri da San Vito sullo Ionio a Pizzo Calabro

Al via da domani lunedì 26 agosto, l’apertura ufficiale delle iscrizioni online della VII edizione del Kalabria Coast to Coast, evento escursionistico-sportivo organizzato dall’associazione Kalabria Trekking di Pizzo e patrocinato da Federtrek Escursionismo e Ambiente. Dal 26 agosto al 12 settembre infatti, salvo raggiungimento del numero anticipatamente, sarà possibile iscriversi online esclusivamente sul sito www.kalabriatrekking.it/ctc prenotando il proprio posto ed essere uno dei 300 partecipanti all’evento trekking più conosciuto in Calabria. Ben 35 chilometri di profumi, colori e tradizioni esclusivamente calabresi. Da San Vito sullo Ionio a Pizzo Calabro, il percorso si snoda su strade secondarie e sentieri di montagna di due province, Catanzaro e Vibo Valentia, attraversando, oltre i comuni di partenza e arrivo, anche i territori montani di Polia, Monterosso Calabro, Capistrano e Maierato. Sarà possibile visionare il percorso ufficiale”della VII edizione, attraverso una mappa interattiva, dove oltre ai dettagli tecnici si trovano informazioni culturali e curiosità sui territori toccati dall’evento. La mappa inoltre permetterà di iniziare virtualmente il viaggio che porterà tutti gli appassionati del camminare lento, il 22 settembre, nel cuore della Calabria tra colori e profumi di questa meravigliosa terra.

Tante le novità che Kalabria Trekking ha messo in campo, a partire dall’infoline whatsapp. Accedendo dallo smartphone al sito www.kalabriatrekking.it/ctc e cliccando sulla nota icona verde infatti, sarà possibile accedere al gruppo dedicato e ricevere informazioni in tempo reale. Ma non solo. Kalabria Coast to Coast regalerà ai 300 escursionisti una giornata ricca oltre che di emozioni, anche di sapori e tipicità gastronomiche. Grazie ad importanti partnership tecniche infatti, agli escursionisti sarà offerta la maglietta celebrativa della VII edizione e altri gadget e si avrà a disposizione gratuitamente acqua, bevande e barrette energetiche, frutta, il pranzo e infine all’ arrivo una grande festa conclusiva. “Il percorso, ormai consolidato e amato da chiunque abbia fatto questa fantastica esperienza almeno una volta – spiega Lorenzo Boseggia, presidente di Kalabria Trekking – ha un dislivello di circa 600 metri in salita e di circa 1000 metri in discesa e l’organizzazione ha previsto la presenza di tre Trekk Point, per dare la possibilità agli escursionisti di recuperare le energie e scegliere se proseguire a piedi oppure con le navette messe a disposizione per chi è stanco. La prima parte del percorso, con partenza da Piazza G. Casalinuovo di San Vito sullo Ionio, si snoderà tra un bosco di castagni fino all’area attrezzata del lago Acero (Trekk Point 1) dove l’associazione Liberi nella sclerosi multipla, partner dell’evento già da diverse edizioni, offrirà a tutti i partecipanti una gustosa colazione a base di prodotti locali. Nella seconda parte il percorso si inoltrerà in una imponente faggeta, toccando sul crinale delle Preserre calabresi il punto più alto di tutto il tracciato (1.020 metri) posizionato a metà tra il passo del Giudeo e passo Napoli, per poi giungere a ridosso della vetta di Monte Coppari (970 m) e cominciare la discesa fino allo chalet del consorzio di bonifica dove è ubicato il secondo punto di ristoro (Trekk Point 2). In questo punto sarà possibile consumare il pranzo, a cura dell’organizzazione, e sarà presente una navetta che accompagnerà i partecipanti che non se la sentiranno di proseguire, direttamente al Trekk Point 3. Il terzo tratto condurrà direttamente all’oasi naturalistica del Lago Angitola (Trekk Point 3), dove verranno offerte bevande e barrette energetiche. Anche in questo luogo sarà presente una navetta che potrà trasportare gli escursionisti che non vorranno proseguire direttamente all’arrivo. L’ultimo tratto va dall’interno dell’oasi dell’Angitola fino ai ruderi dell’antica Crissa in località Rocca e successivamente sull’altopiano degli Scrisi. Da questo punto inizierà la discesa che porterà all’arrivo a Pizzo, nei pressi del centro commerciale L’Aquilone, dove si darà luogo ai festeggiamenti”.