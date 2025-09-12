Alle porte c'è un'altra stagione sportiva da affrontare, in tutti i suoi ambiti. Negli ultimi tempi, inoltre, nel territorio vibonese sta prendendo sempre più piede l'attività del karate, dal momento che sempre più giovani si avvicinano alla disciplina e molto spesso anche con ottimi risultati. Non a caso negli ultimi mesi Vibo si è resa protagonista di molti eventi extra-regionali che avevano come protagonista il karate.

Il raduno

Come detto, un'altra stagione alle porte e proprio per questo bisogna prepararla al meglio. Avrà luogo domenica 21 settembre, a Vibo Valentia, il quinto raduno tecnico regionale Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) del Comitato Regionale Calabria/Settore Karate, presieduto dalla maestra Viola Zangara. Il comitato, proprio in collaborazione con l’Asd Pol. Virtus Vibo Valentia, ha organizzato il raduno per puntare alla selezione delle squadre per il Campionato Italiano a Rappresentative Regionali 2025. All’importante appuntamento agonistico, prenderanno parte il presidente del comitato regionale federale, maestro Enzo Migliarese e il commissario tecnico regionale, il maestro Luciano Dichiera. Grazie all’impulso della già menzionata presidente Zangara e del CT Dichiera, il karate calabrese sta viaggiando ad alti livelli. All’incontro tecnico è prevista la partecipazione degli atleti selezionati delle varie associazioni sportive calabresi di karate, affiliate alla Fijlkam.