Si sono svolti a Ostia Lido i Campionati Italiani Juniores Fijlkam (unica Federazione riconosciuta dal Coni per il Karate) dal 19 al 21 giugno. Una competizione sicuramente di alto spesso e dalla alta competitività, vista la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte dello Stivale. Proprio per questo risuona maggiormente il successo della Virtus Vibo, ormai realtà consolidata nel vibonese in questo settore.

Medaglia di bronzo

E a Ostia Lido a brillare è una giovane vibonese. Medaglia di bronzo infatti per l'atleta Ilaria Primavera, allenata dai Maestri Viola Zangara e Luciano Dichiera, al termine di una gara entusiasmante. L’atleta, tesserata con la società sportiva vibonese Virtus Vibo Valentia, vince tutti gli incontri ma viene fermata a un passo dalla finale per il titolo italiano. Comunque non si scoraggia e si riprende subito, vincendo la finale per il bronzo. La giovane, con questo risultato, diventa Atleta di interesse nazionale e conquista il diritto a partecipare ai Seminari della Nazionale Italiana. Soddisfatti i Maestri Dichiera e Zangara, quest’ultima anche Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Calabria - Settore Karate e che si è espressa così: «Ilaria ha fatto un risultato incredibile, ha vinto una medaglia nazionale ai Campionati Italiani ufficiali, un risultato che inorgoglisce tutto il movimento calabrese. Ora attendiamo risultati ancora più prestigiosi».