La Winter Karate Cup Calabria, tenutasi a Soverato il 25 gennaio e organizzata dal referente regionale CSEN Karate Vito Greto per conto del Comitato Regionale presieduto da Antonio Caira, si è trasformata in una grande festa dello sport. Diciassette squadre provenienti da tutta la regione e oltre 455 incontri disputati hanno scandito una giornata intensa, caratterizzata da un livello tecnico in costante crescita. In apertura, Caira e Greto, affiancati dal tecnico Alessio Gualtieri, hanno portato i saluti del presidente del Comitato CSEN Catanzaro, Francesco De Nardo, impegnato in un altro evento istituzionale.

In questo contesto altamente competitivo, l’ASD Tropheum Karate Club guidata dal maestro Antonio La Torre ha offerto una prestazione di assoluto rilievo. Con 36 piazzamenti complessivi, la società della Costa degli Dei ha conquistato il terzo posto sia nella classifica dei pre‑agonisti sia nella graduatoria generale.

Le categorie giovanili del Percorso hanno subito messo in luce il talento dei 16 giovani atleti Tropheum portati in gara. Salvatore Ventrice ha conquistato il primo posto nell’Under 6 maschile, mentre Amedeo Loiacono, Samuele La Torre e Giuseppe Schiariti si sono distinti in categorie particolarmente affollate. Nel femminile, Delia Bova ha ottenuto un prestigioso secondo posto nell’Under 10, mentre tra i maschietti Raffaele Staropoli ha centrato l’oro nell’U10. Buona prova anche per Cristian Auteri, che ha sfiorato il podio con un piazzamento di valore.

Anche nella specialità Palloncino la Tropheum ha confermato la propria competitività. Salvatore Ventrice ha replicato il successo nell’Under 6, mentre Amedeo Loiacono ha conquistato il terzo posto nell’U8. Samuele La Torre e Giuseppe Schiariti hanno ottenuto risultati importanti nell’Under 10, rispettivamente con un secondo e un terzo posto. Nel settore femminile, Delia Bova ha aggiunto un altro argento alla sua giornata, mentre Raffaele Staropoli e Cristian Auteri si sono distinti nella categoria U10 Giallo/Arancio.

Il settore Kata ha regalato alcune delle soddisfazioni più grandi. Negli Under 10, Delia Bova ha conquistato il terzo posto, mentre negli Under 12 la Tropheum ha dominato con una serie di prestazioni di alto livello: Chloe Tavella ha centrato l’oro, Amelia Ostone il bronzo, Viviana Costanzo il quarto posto e Marialaura Ortelio il quinto. A completare il quadro femminile è arrivato il bronzo di Tirsa De Seta nella categoria Esordienti. Nel maschile, Joseph Barritta ha brillato con un argento nell’Under 12, mentre Cristian Auteri e Samuele La Torre hanno confermato la loro competitività nelle categorie Under 10.

Il Kumite ha visto la Tropheum protagonista assoluta. Tra le ragazze Under 12, Amelia Ostone e Viviana Costanzo hanno firmato una doppietta nei -30 kg, rispettivamente con oro e argento, mentre Chloe Tavella ha trionfato nei -35 kg. Nei -55 kg, Marialaura Ortelio ha conquistato un prestigioso primo posto. Nel maschile, Joseph Barritta ha ottenuto il bronzo nei -38 kg, mentre tra gli atleti più grandi Domenico Pontoriero ha conquistato l’oro negli Esordienti -63 kg, Francesco Carmine Antonio Di Bella il bronzo nei Cadetti -47 kg e Lorenzo Pontoriero l’argento nei Cadetti -70 kg. Nel Kumite femminile Esordienti -35 kg, Tirsa De Seta ha chiuso con un brillante secondo posto.

Con 36 piazzamenti complessivi (3° posto della classifica generale a squadre e il 3° posto nella classifica pre-agonisti), Tropheum Karate Club si conferma una delle realtà più attive e competitive del panorama calabrese. Il maestro Antonio La Torre ha espresso grande soddisfazione per l’impegno e la maturità dei suoi atleti, sottolineando come questi risultati siano il frutto di un percorso di crescita tecnica ed educativa che coinvolge atleti, famiglie e staff. La Winter Karate Cup Calabria, primo appuntamento stagionale del 2026, si chiude così con un bilancio estremamente positivo per la società, già proiettata con entusiasmo verso i prossimi impegni.