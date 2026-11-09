Brillante prova collettiva per la società vibonese che ha visto scendere sul tatami sei suoi atleti: un oro, un bronzo e tanti piazzamenti

Si è conclusa con un bilancio di altissimo profilo la partecipazione della Virtus Vibo Valentia ai Campionati Regionali di Karate Fijlkam, andati in scena sabato 8 novembre proprio tra le mura di casa. La manifestazione, valevole come fase di qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Esordienti, ha visto scendere sul tatami 6 atleti del sodalizio vibonese, protagonisti di una prova corale che ne conferma l'eccellente stato di forma e il valore tecnico.

Il trionfo di Arturo Stefano e i risultati di squadra

A guidare la spedizione è stato un superlativo Arturo Stefano, che si è laureato Campione Regionale conquistando con merito il 1° posto e staccando il pass diretto per la fase nazionale. Di grande spessore anche la prestazione degli altri giovani atleti in gara, che hanno contribuito ad arricchire il medagliere e il punteggio societario:

Arturo Stefano: 1° posto (Campione Regionale e qualificato ai Campionati Italiani)

Emmanuel Fiorillo: 3° posto

Gabriele Andreacchio: 5° posto

Bruno Idà: 5° posto

Alessandro Lampasi: 5° posto

Gregorio Pugliese: 7° posto

La soddisfazione dei Maestri e la pietra miliare del 6° Dan

Enorme la gioia dello staff tecnico guidato dai Maestri Luciano Dichiera e Viola Zangara. Per la società vibonese il momento di festa è doppio: il Maestro Zangara è stata infatti di recente insignita del 6° Dan "motu proprio", un riconoscimento prestigioso che la consacra come la prima e unica donna nella storia del Karate calabrese a raggiungere un simile traguardo.

Lo sguardo ai prossimi impegni nazionali

Chiusa con successo la parentesi regionale, in casa Virtus non c'è tempo per i festeggiamenti: si torna subito sul tatami per preparare i prossimi appuntamenti in calendario.

I riflettori saranno puntati sull'Open League di Roma, che vedrà impegnata l'atleta Ilaria Primavera, e sui Campionati Italiani Esordienti di Vigevano, dove Arturo Stefano andrà a difendere i colori della Virtus Vibo Valentia contro i migliori talenti d'Italia.