Importante giornata di sport, lo scorso 7 dicembre, che si è tenuta nel PalaValentia che ha ospitato il Gran Premio Giovanissimi (riservato alla classe di età bambini e fanciulli) e il Gran Prix Cadetti e Seniores di Karate, ultime e prestigiose tappe del calendario agonistico regionale della Fijlkam Calabria Settore Karate. Insomma, una giornata di sport, condivisione e crescita per tutto il movimento vibonese e anche calabrese.

Cerimonia e riconoscimenti

La cerimonia è stata aperta dal saluto iniziale del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, della presidente di Settore karate della Fijilkam Calabria, Viola Zangara, e del CT regionale, Maestro Luciano Dichiera. I due volti del karate regionale hanno inoltre omaggiato, con delle particolari targhe con dedica, atleti, tecnici, ufficiali di gara e dirigenti che nel 2025 hanno contribuito alla crescita del Karate in Calabria.

Non sono mancati riconoscimenti anche per i già menzionati Zangara e Dichiera, premiati dal presidente regionale Fijlkam M° Enzo Migliarese per l’eccellente lavoro svolto. Un ulteriore omaggio è giunto dal Commissario Regionale Ufficiali di Gara Vincenzo Martino, a testimonianza dell’impegno dimostrato.

I medagliati

Andando alla cronaca della gara, la Virtus Vibo Valentia ha confermato ancora una volta il suo valore, portando a casa un bottino eccezionale: 25 medaglie d’oro (classe bambini); 6 medaglie d’oro (classe fanciulli); 3 medaglie d’argento (classe fanciulli); 5 medaglie di bronzo (classe fanciulli)

Ecco innanzitutto gli atleti con la medaglia d'oro al collo: Marco Cassarà, Filippo Carrà, Ludovica Brogna, Viola Gradia, Aurora Belvedere, Alma Stuppia, Lorenzo Aversa, Francesco Lico, Karol Battaglia, Michele Battaglia, Regina Denami, Ilena Zaccaria, Greta Mongiardo, Edoardo Tatangelo, Roberta Calvo, Christian Grillo, Riccardo Macrì, Marica Artusa, Ginevra Lattanzio, Alessandro Stinà, Achille Baraggini, Lilian Aourmi, Tommaso Belmonte, Gabriele La Bella e Sami Masouri.

Sei medaglie d’oro (classe fanciulli): Carmelo Belvedere, Bianca Tavella, Christian Pacifico, Chloe Furnari, Veronica Lattanzio e Alessandro Grillo.

Tre medaglie d’argento (classe fanciulli): Beatrice Di Martino, Carmelo Belvedere e Filippo Mazzotta.

Cinque medaglie di bronzo (classe fanciulli): Alessandra Zito, Domenico Brogna, Alessandro Grillo, Chloe Furnari e Bianca Tavella.

Sa segnalare anche i seguenti quinti posti (classe fanciulli): Marco Fiamingo, Domenico Calabria, Francesco Carnovale, Osvaldo Mignolo, Salvatore Donato, Alessandro Nicolini e Giulia Mongiardo.

Nella classe Cadetti e Senior gli Atleti della Virtus conquistano due medaglie d'oro (Sarah Crudo e Antonio Borello); una medaglia d'argento (Francesca Fialà); tre medaglie di bronzo (Chiara Fialà, Giuseppe Prostamo e Luigi Ciro).