Nello scorso week end la Fenix Academy di Vibo è scesa in campo per difendere i propri colori in occasione del Torneo Sud Italia, in una competizione dove c'erano cinque Regioni presenti, 46 società sportive e 550 atleti pronti a combattere. La Fenix si presentava con ventidue tesserati che hanno portato sul tatami sacrificio, studio, disciplina e cuore.

I medagliati

E di fatti il risultato parla chiaro: ben venti medaglie, tutte conquistate sul campo con ben dieci ori, sei argenti e quattro bronzi.

Di seguito, ecco i nomi degli atleti che hanno conquistato la medaglia d'oro: Aurora Meddis, Iside Tassone, Stenia Zinnà (-70kg), Stefania Zinnà (+70kg), Giuseppe Ventrice (-47 Ycad), Pasquale Cilurzo, Alessandro Gurzì, Roberta Valente, Francesco Lopresti, Francesca Camillò.

Sei invece i medagliati con l’argento: Domenico Colloca, Louis Caruso, Giuseppe Ventrice (-47 Ocad), Vittorio Baldo, Dpmenico Romano, Davide Porco.

Infine quattro sono stati gli atleti che hanno vinto la medaglia di bronzo: Luigi Meddis (cat. accorpata), Michele Lo Bianco, Pietro Marchese, Domenico D'Angelo.

Le parole di coach Lo Preiato

Un altro traguardo, per una palestra che sta diventando il punto di riferimento non solo vibonese. Sul successo al torneo si è espresso coach Paolo Lo Preiato: «La cosa importante non è solo il metallo bensì la mentalità, l’atteggiamento e la capacità di riportare in gara tutto ciò che costruiamo. Sono orgoglioso di ogni singolo atleta, anche di chi non ha toccato il podio, ma ha combattuto con coraggio, dimostrando che il lavoro paga sempre. Un grazie speciale anche a chi ha dato tutto senza salire sul podio come Gabriella Marchese, Francesco Raffa, Samuel Mazzoni e Nazzareno Lo Gatto».

E ancora: «La squadra inoltre non era al completo perché in tanti non erano disponibili per vari impegni. Dalla coppa europea disputata in Grecia, comunque, i ragazzi hanno dimostrato una crescita anche psicologica nel saper affrontare i match non indifferente e che questo è stato motivo che ha coinvolto e condizionato anche chi non ha vissuto quell’esperienza. In quanto a veder rispondere buona parte con una certa mentalità si sono visti motivati e coinvolti e questo è stato motivo di crescita per tutti».

I prossimi impegni

Adesso la squadra si concentra sul prossimo obiettivo che si disputerà a breve, ovvero la Coppa del mondo “IKW” (Italian Kickboxing world cup) in programma a Jesolo dal 12 al 15 ottobre e nella quale la Fenix sarà presente con ben undici atleti: «Siamo ormai sulla cresta dell’onda - continua il coach - e non abbiamo nessuna voglia di frenare la crescita sportiva e di vita dei nostri Fighters. Io sono con loro in ogni importante passo. Mi godrò ogni piccolo e grande traguardo nei loro percorsi che li forma come sportivi e nella personale crescita per un futuro».