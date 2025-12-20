Una mattinata a tratti storica quella che si è consumata quest'oggi a Vibo Valentia e caratterizzata dal passaggio della fiamma olimpica che ha iniziato il suo viaggio verso i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 in programma il prossimo febbraio.

Le tappe

Tanta la folla e tanto l'entusiasmo da parte non solo della cittadinanza ma dell'intera provincia che ha risposto presente all'evento, applaudendo il passaggio della fiaccola. Ha toccato diverse zone del capoluogo provinciale il percorso della fiamma, partita quest'ultima da Viale Affaccio per terminare la sua marcia in via Bucciarelli, poco dopo l'Ospedale Jazzolino. In mezzo anche le tappe in Via Dante Alighieri, Piazza Martiri d’Ungheria, Corso Vittorio Emanuele III, Corso Umberto I (direzione San Leoluca), Via XV Aprile e Via Filanda. Per ogni tappa un diverso portatore della torcia, onorandone la marcia. Un passaggio storico che unisce i valori dello sport e quelli della solidarietà.

L’assessore Soriano

Ad accompagnare la fiaccola c'era anche Stefano Soriano, assessore allo Sport di Vibo Valentia, che ha espresso così tutta la sua soddisfazione: «Un'altra giornata storica per Vibo che è stata tra i protagonisti di questa stupenda iniziativa. Devo dire che ho provato una certa emozione soprattutto nel vedere la folta partecipazione non solo della cittadinanza di Vibo Valentia ma anche quella di tutta la provincia, poiché c'era tanta gente al passaggio dei tedofori. Diciamo che ancora una volta lo sport più importante, a livello nazionale, passa da Vibo e sono contento di questo perché la nostra città deve continuare a essere il motore della provincia e penso che l'amministrazione Romeo si stia muovendo in tal senso, anche con dimostrazioni come queste».