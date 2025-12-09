A soli 14 anni la talentuosa atleta di Vibo, seguita dal suo istruttore Vittorio Gariani e supportata dalla mamma Nadia, sale nuovamente sul podio nella categoria del salto ad ostacoli

Un altro successo per Jasmine Cammarata, 14 anni, di Vibo Valentia. Dopo essersi imposta nel campionato regionale di equitazione estivo, la giovane amazzone ha conquistato anche il titolo invernale nella categoria LB80, ovvero salto ad ostacoli.

Le gare si sono svolte alla Scuderia del Sole di Bisignano, scenario che ha visto Jasmine brillare in entrambe le giornate del campionato. Da quattro anni impegnata nell’equitazione e da due tesserata al centro Valle dei Mulini di Catanzaro, la giovane atleta affronta tre viaggi a settimana insieme alla mamma Nadia pur di allenarsi sotto la guida del suo istruttore di riferimento, Vittorio Gariani, figura fondamentale nella sua preparazione.

La prima giornata di gare ha visto Jasmine imporsi al primo posto in sella alla sua nuova e amata compagna Elegance, cavalla con cui sembra essere nata un’intesa immediata, e conquistare anche una seconda vittoria con il cavallo Irid.

Nella giornata di domenica la conferma definitiva: Jasmine si aggiudica sia la gara sia il titolo regionale grazie a una prestazione impeccabile. Con Elegance ferma il cronometro a 46 secondi, un tempo da record per la categoria, mentre con Irid ottiene una splendida seconda posizione con 51 secondi.

Un doppio risultato che le permette di chiudere il campionato come assoluta dominatrice: prima con Elsegance e seconda con Irid, superando ogni tempo registrato nel weekend.

Per Jasmine l’equitazione non è solo sport, ma una vera e propria vocazione. «Ama questo mondo, che spesso ci porta a fare sacrifici enormi», racconta la mamma, sempre al suo fianco negli allenamenti e nelle trasferte.

Con questo nuovo trionfo, Jasmine Cammarata si conferma una delle giovani promesse dell’equitazione calabrese.