Da qualche giorno ormai il sogno è diventato realtà: la Tonno Callipo Volley femminile ha centrato la matematica promozione al prossimo campionato di Serie A3 al termine di un percorso (non ancora terminato) straordinario. Le giallorosse di coach Stefano Saja portano dunque in alto il nome sportivo di Vibo Valentia e ciò non è passato inosservato.

Il saluto del Coni provinciale

A tal proposito, infatti, arrivano le congratulazioni del delegato Provinciale Coni, Michele La Rocca: «Egregio presidente Callipo è con grande orgoglio e sincera soddisfazione che, nella mia qualità di delegato provinciale del Coni di Vibo Valentia, e a nome anche del presidente regionale Tino Scopelliti, desidero rivolgere a lei, alla dirigenza, allo staff tecnico e a tutte le atlete della Tonno Callipo Volley le più vive congratulazioni per la straordinaria conquista della promozione in Serie A3. Un traguardo raggiunto con ben quattro giornate di anticipo, al termine di un campionato di Serie B1 femminile dominato con autorevolezza, che testimonia la solidità del progetto sportivo e la qualità del lavoro svolto durante l’intera stagione. Si tratta di un successo che inorgoglisce profondamente l’intero territorio vibonese e che rappresenta una straordinaria iniezione di entusiasmo e fiducia per tutto il movimento sportivo locale, non soltanto per il mondo della pallavolo. Vibo Valentia si conferma, ancora una volta, punto di riferimento regionale grazie all’impegno, alla passione e alla visione della Vostra società».

E ancora: «Questa promozione, la terza consecutiva, è la dimostrazione concreta di come la programmazione attenta, la dedizione quotidiana e l’amore per lo sport possano tradursi in risultati prestigiosi e duraturi nel tempo. A nome del Coni provinciale e dell’intera comunità sportiva, esprimo il più sentito apprezzamento per quanto realizzato, con l’auspicio che questo percorso vincente possa proseguire anche nelle

categorie superiori, portando sempre più in alto il nome di Vibo Valentia e della Calabria»