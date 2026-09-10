Un'aria nuova tira intorno alla Vibonese. I primi segnali di discontinuità rispetto al recente e buio passato si erano già distinti durante il calciomercato estivo e in occasione della presentazione ufficiale della squadra, riabbracciata da un entusiasmo travolgente. Le risposte del campo non si sono fatte attendere: l'impatto con il campionato di Serie D (Girone I) è stato da vera gigante, culminato con la vittoria esterna ed i primi tre punti sul campo del blasonato Trapani.

Siracusa, test di maturità tra le mura amiche

Chiusa la parentesi inaugurale, per gli uomini guidati dal rinnovato assetto societario è già tempo di voltare pagina e concentrarsi sul debutto casalingo allo stadio "Luigi Razza". L'asticella si alza ulteriormente: afar visita alla Vibonese c'è infatti il Siracusa, un'altra nobile decaduta dalla Serie C e tra le candidate principali al salto di categoria. Anche gli aretusei si presentano all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo, forti del roboante poker calato all'esordio contro l'Athletic Palermo.

Il precedente del 2024

Le due formazioni tornano a incrociarsi a distanza di circa due anni e mezzo dall'ultimo precedente ufficiale. Correva il 21 aprile 2024 quando il Siracusa si impose per 0-1 proprio al "Luigi Razza", grazie a una rete siglata in pieno recupero da Forchignone. In quell'annata i siciliani condussero un torneo di vertice chiuso a quota 81 punti (al secondo posto proprio alle spalle del Trapani), staccando di nove lunghezze una Vibonese giunta terza.

Ma quella era un'altra storia e un altro campionato. La sfida di questa domenica rappresenta un fondamentale esame di maturità per i rossoblù, chiamati a confermare di fronte al proprio pubblico le ambizioni del nuovo corso contro una delle corazzate più attrezzate del girone.