Tre ori, due argenti e due bronzi per i piccoli atleti guidati dal maestro Viola Zangara all’importante manifestazione sportiva di Rossano

A conclusione della settimana di stage del 2° Centro estivo karate Calabria, evento sportivo organizzato dal maestro Luciano Dichiera e patrocinato dal Comitato regionale Fijlkam Calabria, si è svolto nei giorni scorsi al “Ciro Giordanelli” di Cetraro il 1° Open Karate Calabria Fijlkam.

Un evento che sta via via diventando sempre più appuntamento fisso per tutti praticanti del karate e che ha registrato la prestigiosa presenza del presidente federale Sergio Donati e di alcuni rappresentanti giunti appositamente a Cetraro.

In rappresentanza di Vibo Valentia era presente l’Asd Polisportiva Virtus Vibo Valentia, guidata da Viola Zangara, che ha schierato i piccoli campioni Anya Foti, Carmen Marrella, Davide Lico, Mattia Galati, Giorgia e Irene Crigna, Giuseppe Esposito, Carmelo Bruzzese, Ilaria Primavera, Francesco Brancia, Alessia Del Giudice e Sabrina Florio, i quali hanno conquistato complessivamente, nelle varie specialità previste: 3 Ori, 2 Argenti, 2 Bronzi e 5 settimi posti.

