Il post-season, come annualmente accade, apre le porte agli spareggi playoff e playout, contribuendo a dare i verdetti mancanti di una stagione intensa. A una settimana dalla fine del campionato, le ultime sentenze arrivano dagli spareggi.

Le semifinali playoff

In campo innanzitutto le due semifinali playoff che vedevano contrapposte Girifalco-Mac3 e San Costantino-Ricadese.

Il primo dei due match ha visto la clamorosa vittoria degli ospiti, nonostante i padroni di casa avevano due risultati su tre a disposizione, nell'arco dei 120 minuti, in virtù del miglior piazzamento in classifica. E ci sono voluti proprio i tempi supplementari per decidere il vincitore dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull’1-1 con le reti, tutte nella ripresa, prima di Mano per gli ospiti e poi di Quirino per i locali. Sul finire del primo tempo supplementare, Sohna fa esplodere di gioia i suoi, conquistando la finale playoff di settimana prossima.

L’altra finalista, e dunque che affronterà il Mac3, sarà il San Costantino. I giallorossi si impongono, nel derby tutto vibonese, contro la Ricadese. Tutto bloccato nell’arco dei novanta minuti e anche qui l’allungo all’extratime. Al centounesimo minuto, Virdò sigla il gol vittoria che vale la finalissima degli spareggi.

La semifinale playout

Nella domenica pomeriggio in campo anche la semifinale playout che vedeva il derby vibonese tra Zungrese e Francica. A sorridere è stato proprio il Francica che fa il colpaccio in terra zungrese, nonostante i padroni di casa avessero due risultati su tre a disposizione, nell’arco dei 120 minuti, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Il Francica può dunque festeggiare una sofferta salvezza grazie al decisivo gol, al diciottesimo del secondo tempo, di Longo. Bianco/azzurri che adesso dovranno giocarsi la permanenza in categoria domenica prossima, nella finalissima playout contro il Tiriolo.

I risultati