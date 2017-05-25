E’ direttamente il tecnico rossoblù a suonare la carica in vista del return match dei playout contro i giallorossi in programma domenica al “Luigi Razza”. Una partita che vale una stagione. La gara trasmessa in diretta televisiva su LaC Tv

La Vibonese c’è e darà battaglia fino all’ultimo secondo di gara. Cosa che avrebbe fatto anche in caso di vittoria al “Ceravolo” domenica scorsa. E’ un po’ questo, in sintesi il “Campilongo pensiero” a tre giorni dal match che mette sul piatto la salvezza in Lega Pro.

Un pensiero, quello dell’allenatore rossoblù, rivolto soprattutto ai tifosi. «Io l’ho detto prima del match di andata e lo ribadisco adesso. La permanenza in categoria non è un aspetto che riguarda me, il mio staff, la squadra e la società. Questa Lega Pro appartiene anche ai tifosi, alla gente di Vibo, al territorio, alla provincia. Dal giorno in cui sono arrivato io la squadra ha fatto veramente di tutto per raggiungere l’obiettivo e credo che sul campo si sia visto il nostro impegno. Ho notato che in molti si sono avvicinati alla Vibonese. Adesso bisogna solo compiere un ultimo passo ed occorre farlo tutti assieme. Il nostro stadio dovrà essere una bolgia, per spingere i ragazzi alla vittoria».

Pronti alla “remuntada”. E poi il pensiero di Sasà Campilongo va ai suoi ragazzi: «Li ringrazio per quello che hanno fatto». Tutti hanno sempre risposto con grande professionalità e massimo impegno alle sollecitazioni mie e del mio staff. Questo gruppo si merita la salvezza per ciò che ha fatto. Al riguardo posso assicurare che la squadra è carica ed è anche convinta di potercela fare. Domenica i ragazzi offriranno una prova di grande temperamento, cattiveria agonistica, sostanza e determinazione, per centrare il traguardo della permanenza».

Dunque una sfida che vale una stagione e nella quale un ruolo importante sono chiamate a giocare anche la tifoseria e tutta la città.

Su disposizione del prefetto di Vibo Valentia Guido Longo, e al fine di tutelare ulteriormente l’ordine pubblico, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva su LaC – Canale 19 esclusivamente a Catanzaro e provincia.