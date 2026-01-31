I grecanici passano per 0-1 grazie a una rete di Gallo. Quinta sconfitta consecutiva per i vibonesi. E adesso la retrocessione è uno spettro sempre più reale

Amara, troppo amara l'inaugurazione dello stadio Vincenzo Tucci dopo circa dieci anni di inattività. Il Pizzo tornava dunque a casa, e lo faceva in occasione di una sfida delicatissima per l'obiettivo salvezza dal momento che, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, arrivava il Melito diretto concorrente. Insomma, era un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione ma ancora una volta mancato.

La partita

Dove essere la festa per l'inaugurazione dello stadio Tucci, e con la compagine napitina che ha finalmente una casa propria, ma la festa purtroppo non è arrivata. I vibonesi cadono 0-1 di fronte al Melito e sprofondano al penultimo posto, agganciati dall'Africo.

Ospiti più propositivi sin dai primi, poiché impongono il proprio gioco. Gialloblù infatti pericolosi al ventiduesimo su una bella punizione calciata da Roldan. ancora quest'ultimo, alla mezz'ora, mette i brividi alla difesa locale con un rasente dal limite finito di poco a lato, alla destra di Piccolo. I ragazzi di Cormaci stazionano costantemente nella metà campo pizzitana e, proprio allo scadere del primo tempo, portano a maturazione il gol con Gallo che nel cuore dell'area infila l'estremo difensore avversario. Nella ripresa ritmi non molto elevati ma, soprattutto, un Pizzo che non riesce a pungere e che sembra in caduta libera: cinque sconfitte consecutive e le ultime quattro peraltro senza neanche fare un gol. Lo spettro della retrocessione adesso è reale.

Il tabellino

PIZZO: Piccolo; Scuticchio, Mandrea (1' st Berlingeri), Leblanc, Guglielmone; Posa, Nievas, Alves (31' st Sanchez), Guevara; Sarr (1' st Taipa), Jeronimo (33' st Russo). A disp.: Stanganello, Pannia, Iannello, Crudo, Henzenn. All. Brasile

MELITO: Lotz; Franco, Gomes, Orlando, Sagna; Castorani, Squillace, Thiam; Crea P. (35' st Pelle), Gallo (30' st Scordo), Roldan. A disp.: Osei, Branca, Crea A., Demetrio, Manganaro, Toscano, Tringali. All. Cormaci

ARBITRO: Francesco renda di Catanzaro (assistenti Federico Di Giuseppe e Alessandro Crucitti entrambi di Reggio Calabria)

MARCATORI: 45' pt Gallo

NOTE: Ammiìoniti: Piccolo (P), Scuticchio (P). Espulso Thiam (M) e l'allenatore del Melito, Giuseppe Cormaci Rec.: 3' pt-5' st