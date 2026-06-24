La manifestazione farà tappa nella Perla del Tirreno dal 25 al 29 giugno: dieci team internazionali si sfideranno e intanto lo spazio sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola ospiterà attività gratuite con collegamenti radio, appuntamenti divulgativi, incontri per ragazzi e cerimonia conclusiva

Tropea entra per la prima volta nella rotta del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia a vela che dal 25 al 29 giugno farà tappa nella Perla del Tirreno con regate, appuntamenti divulgativi, iniziative per i giovani e momenti aperti al pubblico. Dopo la conclusione della tappa di Siracusa, la sesta edizione della manifestazione approderà lungo la Costa degli Dei trasformando l’area del lungomare sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola in un Villaggio della Vela.

Lo spazio sarà allestito dal 25 al 28 giugno, con ingresso gratuito, e resterà attivo ogni giorno dalle 16.30 alle 22.30 con musica, incontri e collegamenti in diretta con Isoradio grazie alla partnership con Radio Rai. La partenza delle imbarcazioni da Tropea è prevista per la mattina del 29 giugno, quando gli equipaggi lasceranno la Calabria in direzione Napoli.

Il tour e la tappa calabrese

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi, in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sport & Events, con la partnership istituzionale del ministro per lo Sport e i Giovani e del nuovo Comitato organizzatore della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il supporto della Federazione italiana vela e il patrocinio del Coni.

Calabria Straordinaria è partner della tappa tropeana. La collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo e con il Dipartimento "Turismo, Cultura e identità territoriale" si inserisce nella sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Calabria e Comune di Tropea, con l’obiettivo di legare sport, promozione territoriale e cultura del mare.

L’edizione 2026 è accompagnata dal tema "Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia", filo conduttore delle nove tappe del tour. Il mare viene raccontato come spazio di formazione, cittadinanza attiva, sicurezza, innovazione e valorizzazione dei territori costieri.

Dieci team e tre discipline in gara

La competizione riunisce dieci equipaggi nazionali e internazionali, composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale. In gara ci saranno Marina Militare, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Team Poland, Flushing Sailing Club, Cambridge University Yacht Club, Verein Seglerhaus am Wannsee, Circolo nautico Sambenedettese, Exe Sailing Club e Bayerischer Yacht-Club.

Il format del tour mette insieme tre discipline. L’Offshore prevede le navigazioni d’altura a bordo dei Figaro Bénéteau 3, monotipi di serie dotati di foil. L’Inshore porta le regate a ridosso della costa sui Waszp, mentre il Board è dedicato al Wing Foil, con prove spettacolari a pochi metri dalla spiaggia. Una formula pensata per condensare più anime della vela in un unico evento, con il supporto delle principali realtà internazionali e nazionali del settore, da World Sailing a Eurosaf, dalla Fiv al Rorc.

Il Villaggio della Vela sotto Santa Maria dell’Isola

Il cuore della tappa sarà il Villaggio della Vela, allestito in via lungomare sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola. L’area ospiterà spazi dedicati agli atleti, alle aziende e alle istituzioni, food truck, punti di incontro, attività per famiglie, giovani e appassionati, l’infopoint ufficiale del tour e lo stand di merchandising del brand Zona Militare Club.

La giornata di venerdì 26 giugno sarà dedicata al Progetto Giovani, nato dall’accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del ministro per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con la Federazione italiana vela e la Capitaneria di Porto.

Le attività si svolgeranno in due momenti: al mattino, dalle 10 alle 13, presso la Capitaneria di Porto di Tropea, con orientamento sulle opportunità formative e professionali connesse al mare; nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, con iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, anche attraverso esplorazione, biologia e visori di realtà aumentata. Per partecipare è richiesta la prenotazione anticipata tramite il link indicato dagli organizzatori.

Dal cinema alle favole di Esopo

Il programma del Villaggio partirà giovedì 25 giugno alle 21.30 con la proiezione del docufilm "I Cacciatori del Cielo", diretto da Mario Vitale e dedicato alla nascita dell’Aeronautica Militare.

Venerdì 26 giugno, oltre alle attività del Progetto Giovani, dalle 19 alle 20 si esibirà la Banda della Brigata Meccanizzata di Aosta. Dalle 20 sarà proiettato il docufilm "Anime di Coraggio", diretto da Giorgio Ghiotto, dedicato all’equipaggio della Nave Multi Missione Raimondo Montecuccoli. A seguire è previsto un talk a cura della Marina Militare.

Sabato 27 giugno, dalle 18 alle 19, il Villaggio della Vela ospiterà il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo a cura di Veronica Maya, con un appuntamento pensato in particolare per i più piccoli.

Domenica 28 giugno, dalle 19.15, il palco accoglierà il talk "Calabria in crescita grazie a turismo ed export - le eccellenze del territorio si raccontano", in diretta streaming su Ansa.it. Alle 20 si terrà la cerimonia di premiazione degli atleti vincitori della tappa.

Ambiente, fari e Costa degli Dei

Il tour si lega anche al progetto "Valore Paese Italia – Fari", pensato come piattaforma di promozione del patrimonio culturale, turistico e produttivo nazionale. Le rotte vengono tracciate per valorizzare, nei limiti delle percorrenze, la rete dei fari italiani; per rafforzare questo legame, ciascuna delle barche partecipanti porta il nome di un faro.

La tappa di Tropea assume così un valore simbolico particolare. La città, nel cuore della Costa degli Dei, unisce la rupe affacciata sul mare, il Santuario di Santa Maria dell’Isola, il porto turistico e un’identità fortemente legata alla navigazione e al paesaggio costiero.

Non mancherà l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente marino. Nell’ambito del progetto sarà infatti valorizzata l’iniziativa Waving Meadow, dedicata alla tutela dell’ecosistema marino e della Posidonia oceanica nel Mediterraneo, con la collaborazione del Fai. Dopo Tropea, il Marina Militare Nastro Rosa Tour proseguirà verso Napoli, Portoferraio e Genova.