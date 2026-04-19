La Marpesca continua a vincere. Consolida l’ottavo posto in classifica nel girone “L” del Campionato nazionale di Serie B2 femminile. A dover cedere allo strepitoso momento di forma della formazione napitina è stata la Panormus Terrasini. Una squadra, la siciliana, che negli ultimi appuntamenti era riuscita a conquistare punti pesantissimi ai danni delle dirette concorrenti nella lotta per la salvezza.

L’andata aveva visto le napitine uscire sconfitte dal loro palazzetto pur essendo partite con un secco 2-0. Una formazione difficile da superare anche grazie alle doti di Mister Tommaso Pirrotta sempre capace di trasmettere alle proprie ragazze indicazioni determinanti nei momenti più complessi del match.

Un ritorno dal risultato netto

3-0 per Pizzo nonostante la squadra di casa si presentasse in campo senza l’influenzata Raitis, colpita nella notte da virus di stagione. Come spesso accade una importante assenza si tramuta in una importante opportunità per una compagna del roster. Così è stato per la giovanissima Oksyuk. A soli 17 anni ha dimostrato grande maturità garantendo alla Lory Volley Pizzo una prova di carattere e di alta qualità tecnica.

Nel primo parziale, l’importanza della posta in palio per le siciliane, le porta a cedere solo ai vantaggi 28-26. Il secondo ed il terzo parziale scorrono in completa gestione per la Marpesca e terminano 25-11 e 25-13.

A fine partita significative le parole di Gregorio Sarlo, uno dei massimi esponenti del Club calabrese: «Abbiamo compiuto un mezzo miracolo sportivo. Abbiamo iniziato l’allestimento del roster a fine agosto quando abbiamo ricevuto l’ufficialità della riammissione in serie B. In quei giorni eravamo a lavoro sul mercato per “costruire” una squadra importante per disputare il massimo campionato regionale di Serie “C” da protagonisti e che poteva darci garanzie di salvezza nel caso giungesse appunto il ripescaggio sognato dall’intero movimento della Lory Volley Pizzo».

Quindi “la chiamata”, il responso positivo della dirigenza. «Subito a lavoro per tassellare la formazione con giocatrici che potessero alzare la qualità tecnica del nostro gioco. Lotta contro il tempo sino all’arrivo dell’ultima Atleta dalla Finlandia, Milja Raitis, ormai a settembre inoltrato. Un inizio di campionato scoppiettante con belle vittorie e sconfitte molto combattute. Prima di Natale tanti infortuni gravi da Beltrando con la rottura del tendine di Achille a Marcello distorsione di secondo grado della caviglia a Oksyuk stessa diagnosi. Infortuni che hanno condizionato l’andamento della squadra in quel periodo ma che hanno incentivato la crescita del nostro importante settore giovanile. Lo staff Tecnico decide che è arrivato il momento di Sofia Sphak (soli 12 anni) e Federica Santaguida (14 anni). Entrano stabilmente nel roster di B2 seppur già impegnate sino a quel momento nel massimo Campionato Regionale di Serie “C”. Poi l’arrivo di Alessia Russo che ha dato ulteriore stabilità al gruppo permettendogli di superare un periodo veramente complesso».

«Voglio infine dedicare questo importante traguardo per la nostra Città - continua Gregorio - ai piccoli Francesco e Sofia Malerba, nati lo scorso marzo, ed ai loro genitori Irene (nostra Vice Presidente) ed Emanuele (due esempi per lo sport nella nostra comunità). Ora testa alle ultime tre gare di campionato», conclude il dirigente di Pizzo. L’ambizione di mister Monopoli è quello di continuare a far crescere il gioco di questa squadra sino all’ultimo pallone della stagione.