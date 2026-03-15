La Marpesca Lory Volley Pizzo cede alla capolista Orlandina Volley nel match disputato al Palarcobaleno, finito 0-3 per le siciliane. La partita era attesa come una sfida difficile per la neopromossa, e così è stata.

Nel primo set, le ragazze di Capo d’Orlando partono forte e chiudono 25-11, con la lametina Costabile protagonista del parziale. La Marpesca prova a reagire nei set successivi, lottando punto su punto, ma non basta: Orlandina chiude sia il secondo sia il terzo set 25-19.

«Abbiamo provato a ripetere la prestazione di Gela – ha commentato Gregorio Sarlo a fine gara – ma oggi l’avversario aveva un gioco decisamente più incisivo. Voglio ringraziare le nostre ragazze perché hanno lottato e provato a rimanere in partita. Ora pensiamo alla trasferta di Melilli e da lunedì ci concentreremo sul prossimo appuntamento».

Con questa vittoria, la classifica resta invariata per la Marpesca, visto che anche le squadre inseguitrici hanno perso, mantenendo sette giornate dal termine la leadership di Orlandina.