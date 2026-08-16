Mantenere vivo il ricordo attraverso le passioni di una vita: con questo spirito nasce il primo Trofeo "Saverio Muzzopappa", memorial istituito per rendere omaggio a una figura di spicco del panorama sportivo e sociale vibonese. Per onorare un uomo che ha fatto del calcio un modello di unione, la sfida vedrà di fronte le due principali realtà calcistiche della provincia: la Vibonese (Serie D) e il Soriano Fabrizia (Eccellenza), in un match arbitrato da una terna ufficiale messa a disposizione dalla Federazione.

L'appuntamento è fissato per il 24 agosto alle ore 17:30 allo stadio comunale di Mileto. L'iniziativa, patrocinata gratuitamente dal sindaco Salvatore Giordano e promossa tra gli altri dal Gal Terre Vibonesi, sarà a ingresso libero con offerta volontaria: l'intero ricavato della partita verrà devoluto all'Associazione "Il Dono".

Il Programma della Giornata

L'evento abbinerà il grande calcio locale a momenti di spettacolo, animazione e gastronomia per coinvolgere l'intera comunità.

Il Calcio d'inizio del Memorial, presentato da Francesco La Gamba, è fissato per le 17:30 allo stadio Comunale di Mileto. In apertura, l'esibizione di Caterina Arcuri insieme al corpo di ballo "Mangone Training Center", seguita dall'animazione musicale curata da DJ Rinaldo Occhiato.

Non è finita qui perché, a partire dalle 21, in Piazza Real Badia è previsto lo show musicale serale con Carmine Barrese in un concerto tributo a Claudio Baglioni. Attivi per tutta la serata gli stand gastronomici gestiti dalle associazioni "Le Ali di Samuele" e "Michele Turco", i cui incassi saranno interamente destinati a progetti benefici.

Un grande momento di festa e partecipazione nel nome di Saverio Muzzopappa, per dimostrare ancora una volta come lo sport possa trasformarsi nel più forte strumento di memoria e solidarietà.