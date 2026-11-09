Ottima partenza nel circuito Asi per la formazione vibonese, che conquista 9 medaglie d'oro, 12 d'argento e 13 di bronzo. Un risultato che premia il lavoro degli atleti e dello staff tecnico e incoraggia la squadra in vista dei prossimi appuntamenti

La nuova stagione del circuito ASI di nuoto si apre nel segno delle soddisfazioni per l'ASD Nuoto ACSI Pizzo, protagonista della prima manifestazione stagionale disputata domenica 8 novembre al Parco Caserta di Reggio Calabria. La società napitina ha conquistato il quinto posto nella classifica generale, accompagnato da un bottino di ben 34 medaglie.

Un risultato particolarmente significativo se si considera che la formazione vibonese si è presentata all'appuntamento con un numero di atleti inferiore rispetto a molte delle società partecipanti, riuscendo comunque a tenere testa a squadre più numerose.

Nove ori, dodici argenti e tredici bronzi: il bilancio della trasferta

A raccontare la positiva giornata reggina sono soprattutto i numeri: 9 medaglie d'oro, 12 d'argento e 13 di bronzo. Un medagliere che testimonia la competitività degli atleti pizzitani e premia il lavoro svolto quotidianamente in piscina, tra allenamenti, sacrifici e preparazione tecnica.

Per la società si tratta di una conferma importante, soprattutto alla luce delle dimensioni contenute della squadra. Un gruppo che punta sulla qualità del lavoro e sulla crescita dei propri nuotatori, dimostrando come anche una realtà sportiva relativamente piccola possa ritagliarsi uno spazio significativo nelle competizioni regionali.

Un avvio incoraggiante per il prosieguo della stagione

Il quinto posto conquistato a Reggio Calabria rappresenta dunque un punto di partenza promettente per l'ASD Nuoto ACSI Pizzo, che guarda con entusiasmo ai prossimi appuntamenti del circuito ASI.

La soddisfazione per i risultati ottenuti si accompagna alla consapevolezza dell'impegno necessario per continuare a migliorare. Atleti e staff tecnico possono intanto festeggiare una prima uscita stagionale che porta ancora una volta il nome di Pizzo sul podio delle competizioni natatorie.