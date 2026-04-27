Il Tropheum Karate Club di Ricadi torna dal Campionato nazionale Csen di Pescara con due medaglie nel kumite e una serie di piazzamenti che confermano la crescita del settore giovanile guidato dal maestro Antonio La Torre. A salire sul podio sono stati Maria Laura Ortelio, argento tra le under 12, e Domenico Pontoriero, bronzo nella categoria Ragazzi, al termine di una trasferta segnata anche da un imprevisto che ha messo alla prova l’intero gruppo.

Per Ortelio, il risultato ottenuto a Pescara si inserisce in un percorso già ricco di soddisfazioni. Nel 2025 aveva conquistato sei medaglie complessive, cinque ori e un bronzo, con tre successi proprio nel kumite. Nei primi quattro mesi del 2026, prima dell’appuntamento nazionale, aveva già aggiunto altre tre medaglie nella stessa specialità, una per ogni gradino del podio. L’argento al Nazionale Csen rappresenta dunque un’ulteriore conferma delle sue qualità di kumiteka.

Anche Pontoriero ha proseguito il proprio cammino di crescita. Dopo un 2025 chiuso con un oro e due argenti nel kumite, oltre a due bronzi nel kata, per un totale di cinque podi, nella stagione in corso ha già ottenuto un oro e un bronzo nel kumite. Il terzo posto conquistato a Pescara rafforza così la continuità delle sue prestazioni.

La prova del gruppo nonostante l’imprevisto

Oltre ai due podi, la spedizione del Tropheum Karate Club ha visto protagonisti diversi giovani atleti, capaci di ben figurare in una situazione non semplice dal punto di vista emotivo e organizzativo. I ragazzi hanno infatti affrontato le prove senza il supporto a bordo tatami del loro tecnico di riferimento, impegnato ad assistere la piccola Amelia Ostone, colta da un malore e costretta a rinunciare alla partecipazione al Nazionale per sottoporsi a controlli.

La capacità del gruppo di mantenere concentrazione e rendimento, pur con il maestro lontano dal tatami e con una compagna obbligata allo stop, aggiunge valore al bilancio complessivo della trasferta. In questo quadro si inseriscono anche i piazzamenti di Tirsa De Seta e Viviana Costanzo, arrivate a un passo dal podio con due quinti posti, rispettivamente nel kumite Esordienti e nel kata under 12.

Hanno completato la partecipazione della società Lorenzo Pontoriero, settimo nel kumite Cadetti, Francesco Carmine Antonio Di Bella, nono sia nel kata sia nel kumite Cadetti, Chloe Tavella, impegnata nelle gare di kata e kumite under 12, e Amedeo Loiacono, in gara nel Percorso e nel Palloncino under 8.

Il bilancio del maestro La Torre

Al termine della manifestazione, La Torre ha voluto rivolgere i complimenti sia agli atleti medagliati sia a quanti hanno comunque chiuso la trasferta con un’esperienza di valore: «Nel complesso, i risultati ottenuti a Pescara restituiscono l’immagine di un gruppo giovane ma già competitivo, capace di affrontare una manifestazione nazionale con impegno e maturità».