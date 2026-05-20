Atmosfera rovente al Barbera per la semifinale di ritorno. Il tecnico giallorosso pronto a schierare l’11 che ha raccolto successi durante l’annata e negli spareggi promozione. E SuperPippo “copia” il modulo dell’allenatore romano

Novanta minuti per completare l’opera e continuare a inseguire il sogno Serie A. Il Catanzaro arriva al Barbera forte del netto 3-0 conquistato all’andata al Ceravolo e con la concreta possibilità di conquistare la finale playoff di Serie B. La squadra di Alberto Aquilani dovrà però affrontare un ambiente caldissimo e un Palermo chiamato ad attaccare fin dal primo minuto per tentare una rimonta che appare complicata ma non impossibile.

I giallorossi si affidano all’esperienza e alla qualità di Pietro Iemmello, uomo simbolo della stagione, ma anche a una squadra che nelle ultime settimane ha mostrato equilibrio, organizzazione e grande maturità tattica. Unico ballottagio tra Alesi e Di Francesco sulla fascia sinistra.

Inzaghi invece sembra sia intenzionato a schierare un modulo speculare a quello che il tecnico giallorosso ha usato per tutta la stagione.

Il Palermo proverà a spingere subito sull’acceleratore trascinato dal pubblico del Barbera, mentre il Catanzaro cercherà di gestire il vantaggio senza rinunciare a colpire in ripartenza. La sensazione è che sarà una gara intensa, nervosa e giocata ad altissima tensione, con il Catanzaro chiamato all’ultimo passo per trasformare il sogno in realtà.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Gyasi; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello.

Allenatore: Aquilani.