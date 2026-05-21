Il Palermo definisce «scenario deplorevole» quanto accaduto ieri sera in tribuna autorità durante la gara con il Catanzaro, sostenendo che la rissa sia stata provocata e poi innescata «da ingiustificabili condotte di membri della famiglia del direttore sportivo Polito».

Secondo la nota diffusa dal club rosanero, i fatti sarebbero confermati da numerose testimonianze video già messe a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e delle istituzioni sportive per l’accertamento delle responsabilità.

La società rosanero inoltre denuncia gravi «atti di vandalismo» negli spogliatoi e nelle aree tecniche dello stadio Barbera, definendoli fatti che a Palermo «non sono mai accaduti» e che sono totalmente in contrasto con lo spirito di rispetto delle regole che contraddistingue il club.