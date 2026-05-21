La società rosanero punta il dito contro presunte condotte della famiglia del direttore sportivo Polito e denuncia anche atti di vandalismo negli spogliatoi
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Il Palermo definisce «scenario deplorevole» quanto accaduto ieri sera in tribuna autorità durante la gara con il Catanzaro, sostenendo che la rissa sia stata provocata e poi innescata «da ingiustificabili condotte di membri della famiglia del direttore sportivo Polito».
Secondo la nota diffusa dal club rosanero, i fatti sarebbero confermati da numerose testimonianze video già messe a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e delle istituzioni sportive per l’accertamento delle responsabilità.
La società rosanero inoltre denuncia gravi «atti di vandalismo» negli spogliatoi e nelle aree tecniche dello stadio Barbera, definendoli fatti che a Palermo «non sono mai accaduti» e che sono totalmente in contrasto con lo spirito di rispetto delle regole che contraddistingue il club.