Si è svolto presso la piscina comunale nautico di Pizzo il torneo di pallanuoto interregionale che ha visto confrontarsi due squadre calabresi e due pugliesi in una giornata ricca di emozioni, sport e fair play.

Presente alla manifestazione anche il sindaco di Pizzo Sergio Pititto, che ha voluto salutare atleti, tecnici e famiglie, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di crescita e aggregazione tra territori diversi.

Le partite, intense e combattute, hanno messo in luce qualità tecnica e grande spirito di squadra, con il pubblico che ha sostenuto calorosamente tutti i partecipanti fino all’ultima azione.

Classifica finale del torneo

1 classificato -Kairos Lamezia

2 classificati - Icos Monopoli

3 classificati - Asd pallanuoto acsi Pizzo

4 classificato - icos Manduria

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al direttore di Sezione Ricadi Tropea della Salvamento Genova Franco Di Leo per l’impegno costante della gestione della struttura, alla presidente Greta Di Leo e al tecnico Luigi Pettinato per l’eccellente organizzazione del torneo che ha permesso la perfetta riuscita dell’evento sotto ogni aspetto.

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione in un clima di festa e grande soddisfazione, confermando il valore dello sport come momento di unione tra Calabria e Puglia.