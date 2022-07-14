L’atleta vibonese, nella scorsa stagione, ha giocato interamente il suo campionato di B2 dimostrando impegno e determinazione

In attesa di conoscere il campionato in cui sarà impegnata nella prossima stagione, Serie C o Serie B2 Femminile, la Todo Sport Vibo Valentia comincia a muovere i primi passi nella costruzione del nuovo organico. È delle ultime ore la prima riconferma. Si tratta del centrale Martina Vinci, classe 1999, 175 cm di altezza. L’atleta vibonese, nella scorsa stagione, ha giocato interamente il suo campionato di B2 comportandosi egregiamente. [Continua in basso]

La società arancio blù ha voluto premiarla per l’impegno profuso, per la sua dedizione alla causa e soprattutto per il suo attaccamento alla maglia. Martina infatti è cresciuta nel settore giovanile ed ha contribuito alla scalata dai campionati regionali, sino alla conquista storica della Serie B2, punto massimo toccato. Sarà un punto fermo della squadra, sulla quale contare in ogni occasione, grazie alla sua grinta innata e le due doti tecniche ed atletiche.

“La riconferma di Martina è un punto di partenza importante per la costruzione della rosa. Ancora non sappiamo – dice Vito Iurlaro – a quale campionato parteciperemo. Sapremo tra qualche giorno e saremo comunque pronti ad affrontare sia la Serie C che il campionato nazionale di B. Martina Vinci nella passata stagione, all’esordio in un campionato difficile, ha dimostrato di poterci stare e di poter ben figurare. E’ bastato davvero poco per trovare l’intesa segno questo del rapporto che intercorre tra le nostre atlete e la società”. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità, sia in entrata, che in uscita.