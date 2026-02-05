La Tonno Callipo Volley pronta a tornare in campo dopo la piccola pausa dovuta alla Coppa Italia. La compagine giallorossa, adesso, continuerà il suo percorso stagionale nel campionato di Serie B (girone H) che la vede al momento terza in classifica dopo metà campionato.

Parla Lanci

A fare una panoramica sul percorso fatto finora è coach Nunzio Lanci, partendo proprio da questo piccolo periodo di stop: «La pausa è stata forzata per questioni di Coppa Italia, ma abbiamo cercato di lavorare su ciò che dovevamo migliorare in vista della seconda fase di campionato, quando cioè arriveranno i nodi al pettine. Noi però abbiamo voglia di confermarci».

Il coach ripercorre gli obiettivi: «Quello di inizio stagione era una salvezza tranquilla e da ottenere il prima possibile. Siamo una squadra prevalentemente giovane e di valore, senza dimenticare che molti sono alla loro prima esperienza. L'obiettivo secondario, se così possiamo chiamarlo, è quello di un percorso di crescita di gioco tecnico e individuale di ogni singolo ragazzo. Ovviamente l'appetito vien mangiando e ora che siamo terzi vogliamo giocarci le nostre carte fino alla fine. All'ultima giornata tireremo le somme. La cosa principale, come detto, innanzitutto è quella di accompagnare i ragazzi verso un'evoluzione individuale e col tempo alzare l'asticella. Continueremo così, senza montarci la testa».