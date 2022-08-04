L’atleta, proveniente da una promozione in serie B, ha scelto la rinomata squadra napitina per la prossima stagione

Impegnative ed articolate le trattative del club di Pizzo ma, ancora una volta, un’atleta tanto contesa sul mercato sceglie la rinomata cittadina tirrenica: Giulia Bellamace, attualmente tra le più forti opposte nello scenario calabrese, proviene da un campionato che l’ha vista protagonista di una promozione in serie B (categoria dalla quale proveniva). Classe ‘97, ha trascorso i suoi anni pallavolistici tra promozioni, una vittoria della Coppa Calabria, continue convocazioni nella rappresentativa regionale. Marco Mencarelli non manca di convocarla due volte nella Nazionale Italiana Juniores. Importante presenza anche del beach volley della regione Calabria. [Continua in basso]

Giovane, con caratteristiche che tendono a definirla come universale e con tanta esperienza alle spalle, ha scelto il progetto Lory Volley. Giulia Bellamace dichiara: «Sono molto felice di poter prendere parte al progetto della Lory Volley Pizzo. Ringrazio la società e il mister per la fiducia in me riposta. Cercherò di dare il meglio e spero di non deludere le aspettative». Oltre al consueto lavoro ed impegno dei mister Davide Monopoli e Franco Simoncelli, nonché del direttore sportivo Claudio Caruso, la presidente della società Valentina Sarlo tiene a ringraziare il dirigente addetto alla prima squadra Nicola Polverino per aver contribuito positivamente su un nuovo colpo di mercato tanto sperato e sofferto che inorgoglisce tutta la dirigenza e l’entourage del Pala Arcobaleno di Pizzo.



Dopo la firma della centrale Michienzi, della banda Masullo e della palleggiatrice Cannestracci, Giulia è il quarto innesto a sostegno della compagine napitina capitanata da Irene De Agazio, e già molto ben strutturata (si ricorda campionato per la promozione in serie C che l’ha vista prima in classifica dalla prima all’ultima partita di campionato). Gregorio Sarlo, responsabile alla comunicazione della società, alla domanda «Ci saranno altre novità in casa Lory Volley Pizzo?» risponde: «Siamo ancora operativi sul mercato».

