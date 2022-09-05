Il noto dirigente sportivo guiderà le atlete della squadra nel prossimo campionato di serie C

La dirigenza della società Lory Volley Pizzo ha deciso – all’unanimità – di affidare l’incarico di team manager a Nicola Polverino. Dirigente sportivo da circa un ventennio, ha spesso accompagnato le attività delle massime categorie che si sono susseguite nella città di Pizzo. Le «competenze e l’esperienza maturata», uniti alla «diplomazia ed alla signorilità di Polverino», sostiene la società, ha convinto la presidente Valentina Sarlo e tutto l’entourage della società napitina a puntare su di lui. [Continua in basso]



Quello di Nicola Polverino sarà un ruolo di fondamentale importanza per la squadra (capitanata da Irene De Agazio) che sarà impegnata nel campionato di serie C. Ecco le prime parole della società sul nuovo team manager: «A lui il compito di saper interpretare tutte le esigenze delle atlete e dello staff tecnico e l’abilità di giungere a soluzioni rapide ed efficaci che possano permettere alla compagine di rimanere concentrata sui risultati in campo». Entusiasta anche il responsabile della comunicazione Gregorio Sarlo, il quale prosegue: «Questa scelta inorgoglisce tutti i sostenitori di questo progetto perché, come si è sempre evidenziato, esso rappresenta un momento di crescita individuale per tutti coloro che lo animano e lo sostengono con entusiasmo e amore nel ricordo del nostro caro Lorenzo».