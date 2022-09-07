Previste attività per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Sono già 130 gli iscritti al nuovo anno

Sabato 10 settembre, a partire dalle ore 17:00, si terrà il secondo Open Day della Lory Volley Pizzo. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune, si terrà nella Villetta delle Farfalle, in via Nazionale. Si tratta di un pomeriggio dedicato ai bambini ed ai giovani, atteso che le attività che si svolgeranno sono di volley e minivolley per ragazzi e ragazze dai 5 al 16 anni. L’obiettivo della Lory Volley Pizzo è quello di aggregare i bambini e i ragazzi nella grande “famiglia” della società. Naturalmente, l’Oen day è gratuito per tutti i coloro che fossero interessati alle attività. Oltre 130 bambini hanno già scelto i corsi di pallavolo della società nel corso della precedente giornata di prova. Sabato si attendono altri iscritti. La società ha inteso ringraziare il Comune di Pizzo: «Grazie all’amministrazione comunale per la vicinanza in tutto ciò che stiamo realizzando. Lavorare in sinergia – prosegue la società – rende meno faticoso un cammino che richiede tante energie ma che offre momenti di comunità incredibilmente belli ed unici».