Era una gara che poteva indirizzare davvero il destino della Vibonese e per questo, contro l'Athletic Palermo in occasione della trentaduesima giornata, non si poteva sbagliare. Clamoroso harakiri rossoblù che perde dopo essere andata in vantaggio e con un uomo in più.

Il primo tempo

Rossoblù che arrivano alla sfida con una rosa ridotta all'osso e senza due pedine fondamentali come capitan Di Gilio e il difensore Marchetti, i quali devono scontare una squalifica di tre turni.

Secondo miglior attacco del torneo per i siciliani, con 53 gol fatti, ma anche una difesa che concede molto spesso e volentieri come testimoniano le 41 reti incassate, quanto alla Vibonese per intenderci, frutto di un gioco incentrato fortemente sul pressing alto.

Ed è (anche) da questo modo di giocare che la Vibonese ne approfitta e trova il vantaggio dopo soli sei minuti: corner in favore dei rosanero, palla recuperata dalla difesa rossoblù e lanciata, di prima intenzione, all'unica punta Sasanelli che elude una retroguardia palermitana appostata addirittura a centrocampo e si ritrova a tu per tu con Martinez: 1-0. Gli ospiti accennano una reazione due minuti più tardi con un velenoso colpo di testa di Micoli che scheggia il palo, alla destra di Del Bello.

Al diciassettesimo arriva addirittura il raddoppio: discesa di Dick sulla corsia di destra e pallone velenoso messo in mezzo, nel cuore dell'area, dove c'è Carnevale che di tap in la mette dentro. L'altissima difesa dell'Athletic Palermo continua a dare rischi, come l'ennesimo contropiede rossoblù dai piedi di Dick che non serve però subito Carnevale, con quest'ultimo che in corsa si stava involando da solo davanti al portiere avversario.

I padroni di casa cercano sempre di sfruttare gli ampi spazi che lasciano dietro gli avversari e vanno vicinissimi al tris con Sasanelli, con un velenoso tiro dalla distanza al trentacinquesimo. Proprio due minuti più tardi i rosanero dimezzano lo svantaggio con Mazzotta che, sugli sviluppi di un corner, deve solo spingere di testa.

Il secondo tempo

Nella ripresa mister Ferraro, anche per sopperire all'uomo in meno, smuove qualcosa in panchina mandando in campo Bonfiglio al posto di Anzelmo. Nel frattempo i siciliani continuano a concedere ampi spazi dietro, dove cercano di approfittarne sia Carnevale che Sasanelli, rispettivamente al nono e all'undicesimo ma senza trovare il tris.

Al quarto d'ora però i rosanero trovano il pareggio, nonostante l'uomo in meno, con Micoli che di testa sfrutta anche una piccola lacuna difensiva.

La Vibonese cerca di rimanere lucida e, un minuto più tardi, va vicinissima al nuovo vantaggio con Dick che imperversa sul settore destro ma non conclude bene. Nei minuti successivi subentra però un po' di nervosismo dei locali e l'Athletic Palermo trova addirittura il gol che completa la clamorosa rimonta con il nuovo entrato Zaic.

Il tabellino

VIBONESE: Del Bello; Keita, Brunetti, Caiazza, Loza (40' pt Sportolaro, 37' st Azzara); Marrale (26' st Coulibaly), Catasus (12' st De Salvo), Montenet; Sasanelli (33' st Ciprio), Dick, Carnevale. A disp.: Marano, Fragalà, Santoro, Marramao. All. Fanello

ATL. PALERMO: Martinez; Panaro (26' st Zaic), Crivello, Mazzotta, Rampulla; Anzelmo (1' st Bonfiglio), Maurino, Varela, Crivello; Micoli, Grillo (37' st Grammauta). A disp.: Grelian, Vesprini, Torres, Rafele, Marotta, Devola. All. Ferraro

ARBITRO: Matteo Cavacini di Lanciano (assistenti Davide Salinelli di Genova e Andrea Lattarulo di Treviglio)

MARCATORI: 6' pt Sasanelli (V), 17' pt Carnevale (V), 37' pt Mazzotta (AP), 15' st Micoli (AP), 29' st Zaic (AP)

NOTE: Ammoniti: Grillo (AP), Rampulla (AP). Espulso al 22' pt Sanchez (AP). Rec.: 3' pt-6’ st