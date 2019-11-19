Appuntamento numero 10 per il format in onda sul canale 199 Il Vibonese Tv. In studio il difensore italo-argentino, alla prima stagione con la maglia rossoblù

width="560" height="315" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="">

Su Il Vibonese Tv (canale 199 del digitale terrestre) puntata numero 10 di “Pianeta Rossoblù” il format dedicato alla Vibonese e al campionato di Serie C. In studio, con Roberto Saverino, il duttile difensore della Vibonese, Mariano Del Col, due stagioni addietro fiero avversario dei rossoblù, con la maglia del Troina, nella corsa alla promozione in Serie C. Si è parlato del campionato di terza serie nazionale, analizzando la giornata numero 15, e della carriera di Mariano Del Col. Inoltre, ecco in collegamento telefonico Gigi Silvestri, ex difensore della Vibonese, oggi in forza al Potenza. “Pianeta Rossoblù” è visibile anche in streaming sul nostro sito www.ilvibonese.it Sempre su Il Vibonese Tv, ogni giorno, dal martedì al venerdì, alle ore 14 e in replica alle 18.30, è prevista un’edizione “Flash” di “Pianeta rossoblù”, con vari servizi sulla Vibonese, sul Settore giovanile e sul campionato. Sabato sera alle 21, infine, sempre sul canale 199 si potranno vedere tutti i servizi quotidiani in un’unica puntata.