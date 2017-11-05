L’inaugurazione venerdì 10 novembre. Mercoledì 15 l’inizio delle attività. Il sogno di tanti cittadini diviene realtà

Il filosofo Platone sosteneva che il nuoto fosse parte dell’educazione: ogni bambino, pertanto, doveva imparare a nuotare e, anche al giorno d’oggi, si afferma che sono tredici i buoni motivi per praticare questo sport, ritenuto tra i più completi. I buoni motivi spaziano dai benefici di natura psico-fisica a quelli connessi alla sicurezza e al piacere personale. Ma, per praticarlo, occorrono strutture adeguate e figure professionali che non è facile mettere insieme.

Dopo decenni di vane speranze e di aspettative non realizzatesi per via di imperscrutabili vischiosità tecno-burocratiche, finalmente il sogno di tanti cittadini, giovani e meno giovani, fra pochi giorni diventerà realtà.

La piscina comunale di Vibo Marina, ubicata a fianco del palazzetto dello sport e gestita dall’a.s.d. Penta Vibo Nuoto, verrà ufficialmente inaugurata venerdì 10 novembre alle ore 16.30, mentre per mercoledì 15 novembre è previsto l’inizio delle attività che comprendono: corso baby, scuola nuoto bambini, nuoto libero, acquagym, nuoto di perfezionamento, corsi di riabilitazione, corso per gestanti, corso con istruttori, lezioni private.

Vibo Marina avrà così la possibilità di avere a disposizione un impianto natatorio che consentirà di riprendere la tradizione legata agli sport acquatici, un tempo praticati a livello amatoriale in mare aperto e limitatamente alla stagione estiva.

Pallanuoto: una tradizione sportiva ormai scomparsa da Vibo Marina